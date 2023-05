Miratohet marrëveshja për ndërtimin e urës së Bunës që lidh Shqipërinë me Malin e Zi

11:36 18/05/2023

Kuvendi ka miratuar këtë të enjte marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Malit të zi për ndërtimin e “Urës mbi Bunë”.

Mësohet se ura do të jetë e gjatë 310 metra. Ajo do të bëjë të mundur kalimin nga njëra anë e kufirit në tjetër, pra nga Velipoja në Ulqin, për vetëm 2 minuta.

Një muaj më parë, ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku bëri me dije se investimi pritet të shkojë rreth 1.5 miliardë Lekë që do të ndahen 50 me 50 mes dy vendeve (Lexo më shumë).

Aktualisht ka nisur puna që projektimi dhe çdo dokumentacion të kryhet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit./tvklan.al