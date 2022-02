Kuvendi publikon emrat për Gjykatën Kushtetuese

22:40 15/02/2022

Kuvendi i Shqipërisë ka publikuar listën e plotë të kandidatëve për vendin vakant në Gjykatën Kushtetuese, pas përfundimit të mandatit të gjyqtarit Altin Binaj. Në listën e Kuvendit janë publikuar 9 emra, mes të cilëve janë dhe emra të njohur si ish-kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi apo dhe Ardian Dvorani, aktualisht gjyqtar tek Gjykata Administrative e Apelit.

Anëtari që do të zërë vendin e gjyqtarit Altin Binaj do të ketë mandate 9 vjeçar, por të gjithë emrat që kanë kandiduar do të shkojnë fillimisht në Këshillimin e Emërimeve në Drejtësi, institucion ky që do të bëjë vlerësim profesional dhe do të bëjë renditjen në bazë të kritereve. Më pas emrat do të hidhen për votim në Parlament.

Pak ditë më parë edhe presidenti bëri publike listën për vakancën e gjyqtari tjetër me mandat të përfunduar, Përparim Kalo. Për këtë vakancë kandidojnë 10 emra si Gent Ibrahimi, ish-kreu i KLP, ish-Prokurorja e Përgjithshme Arta Marku, dy ish-anëtarët e KLGJ Maksim Qoku dhe Sandër Beci. E njëjta procedurë si për emrat e Kuvendit, do të kryhet dhe për listën e Presidentit, ku do dërgohen fillimisht në KED dhe më pas emrat do votohen në Parlament.

Për të plotësuar vendet vakante në Gjykatën Kushtetuese, duhet që dhe Gjykata e Lartë të dërgojë listën me emrat e kandidatëve. Pasi të bëhet pikëzimi i tre listave, atëherë do plotësohen 3 vendet vakante në Gjykatën Kushtetuese.

Gjykata e Lartë duhet të plotësohet me 10 gjyqtarë që të bëjë emërimet në Gjykatën Kushtetuese.

Tv Klan