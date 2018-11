Kuvendi voton shkarkimin e Fatmir Xhafajt

Kuvendi votoi të martën dekretin e Presidentit të Republikës për shkarkimin e Fatmir Xhafajt nga posti i Ministrit të Brendshëm.

“Ministri emërohet dhe shkarkohet nga Presidenti i Republikës me propozim të Kryeministrit brenda 7 ditëve. Dekreti shqyrtohet brenda 10 ditësh nga Kuvendi. Propozohet nga kryeministri dhe shkarkohet nga Presidenti i Republikës nga posti i Ministrit të Brendshëm Z. Fatmir Xhafaj”, tha Kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi.

Dekreti i Presidentit u votua me 75 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim.

Më 27 Tetor, kreu i qeverisë Edi Rama njoftoi dorëheqjen e Fatmir Xhafajt nga posti i Ministrit të Brendshëm dhe emërimin në vend të tij të Gjeneral Sandër Lleshit.

Por, pas mosdekretimit të Lleshit në postin e Ministrit nga ana e Presidentit Meta, Rama tha të martën në Kuvend se "Gjeneral Sandër Lleshi nga sot do të drejtojë Punët e Brendshme të Shqipërisë". I bindur se ai nuk do të zhgënjejë askënd, Rama tha se zv.ministri Lleshi, i cili do të drejtojë me kompetencat e ministrit, "është njeriu i duhur që vjen në kohën e duhur, në vendin e duhur."