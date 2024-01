Kuzhinierët francezë përgatiten për ‘Lojërat Olimpike’

Shpërndaje







14:49 29/01/2024

40 ton ushqim do të gatuhet çdo dit me shumë shije dhe kultura të ndryshme nga 206 shtete

“Dahl me thjerrëza jeshile” një ndër recetat më të famshme indiane është një nga 550 pjatat që do t’u shërbehet 15,000 sportistë në Lojërat Olimpike të Parisit.

Charles Guilloy, shef kuzhine i ngarkuar nga qeveria franceze për ofrimin e ushqimeve 24/7 për të gjithë sportistët, shprehet se deri në 40 tonë ushqim do të gatuhen çdo ditë me shumë shije dhe kultura të ndryshme nga 206 shtete.

“Për Lojërat e Parisit 2024, ne do të mirëpresim botën në tryezën tonë dhe për ne është thjesht e mrekullueshme. Sigurisht, ajo që është e ndërlikuar është fakti se do të jenë 15,000 sportistë dhe do të duhet të gatuajmë 40,000 vakte në ditë.”

Ai shton se 25% e përbërësve të përdorur në përgatitjen e vakteve do të jenë edhe me produkte vendase.

“Ne kemi të bëjmë vërtet me një detyrë kolosale, me 550 receta gjatë periudhës së Lojërave. Dhe sigurisht, kur kemi ardhur me këto 550 receta, kemi marrë parasysh intolerancat dhe alergjitë e ndryshme, kuzhinat etnike dhe fetare. Këto janë gjërat që ne kemi marrë parasysh, së bashku me produktet pa gluten, pa laktozë dhe, natyrisht, hallall.”

Puna do të nisë më 10 korrik, 16 ditë para fillimit të Lojërave Olimpike dhe do të përfundojë më 12 Shtator, katër ditë pas përfundimit të Lojërave Paraolimpike. Për të siguruar të gjitha ushqimet 1,000 njerëz do të punojnë gjatë gjithë kohës.

“Do të jetë një punë kolosale kur mendon se janë 15 mijë sportistë nga 200 delegacione, burra dhe gra, 35 disiplina sportive, me mëngjes, drekë, darkë, natë (snack) para se të garojnë, para se të stërviten, pasi të garojnë. Është një kuzhinë e vërtetë që mbart sfida, për të përmbushur nevojat ushqyese të një atleti të nivelit të lartë dhe për të respektuar zakonet e tyre të të ngrënit.”

Jo vetëm kaq, por do të hapet edhe një furrë buke dhe sportistët do të ftohen në seminare për të bërë bagetat e tyre të përsonalizuara.

Klan News