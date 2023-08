Ky është i riu që vrau me thikë 26-vjeçarin në Bulqizë

11:45 15/08/2023

Personi që shihni në foton e mëposhtme është i riu që vrau me thikë 26-vjeçarin Dritan Manjani natën e kaluar në Bulqizë.

Bëhet fjalë për Dorjan Memën. Ky i fundit goditi me thikë Manjanin në oborrin e shtëpisë së tij, siç deklarojnë dhe banorët e zonës.

Më herët një fqinj i cili kishte konsumuar kafe me të ndjerin pak para ngjarjes së rëndë, theksoi se autori ndodhej në të njëjtin lokal me ta shoqëruar nga persona të tjerë. Më pas, u shpreh ai, Mema ka shkuar në shtëpinë e 26-vjeçarit, i ka rënë me bori makinës dhe e ka goditur menjëherë pasi i ndjeri doli jashtë.

Dyshohet se ky krim e kishte zanafillën te konfliktet e vjetra mes dy të rinjve./tvklan.al