Kryeministri Edi Rama ndodhet në një takim përmbyllës të fushatës elektorale në Pogradec nga ku u ndal tek rëndësia historike e zgjedhjeve të 11 Majit.

Rama gjatë fjalës së tij theksoi rëndësinë e pasaportës evropiane duke sjellë në vëmendje vështirësitë e emigrantëve shqiptarë jashtë. U ndal më gjatë tek emigrantët në Greqi, për të cilët tha se ata ende nuk e kanë sigurinë e qëndrimit në atë vend.

Kryeministri foli edhe për marrëveshjen me Greqinë lidhur me njohjen e pensioneve, për të cilin tha se qeveria greke është pozitive, por duke mos thënë se kur mund të kemi finalizim të saj.

“Dua të përfitoj nga rasti dhe këtu t’u them atyre që janë në emigracion, sidomos në Greqi ku ka pasur probleme ditët e para me shpërndarjen e zarfave nga DHL, që tani është momenti, që pothuajse zarfat janë shpërndarë në masën 90 për qind, në këtë orë ata t’i hapin, t’i mbushin, të vënë shenjën te 5 dhe t’i nisin. T’i nisin sepse për ta 11 Maji është shumë konkret. Ata akoma sot, nuk kanë ende pasaportën dhe nuk kanë më sigurinë e qëndrimit, duhet të rrinë nëpër radhë dhe pas kaq shumë vitesh sakrifica duhet të kenë problemin që fëmijët kur i çojnë në shkolla të jenë të huaj.

Ka ardhur për ta një moment shumë i trazuar, sepse ishin të rinj kur morën rrobat dhe u nisën drejt të panjohurës duke pranuar sakrifica që vetëm ata mund t’i dinë deri në fund, por që ne e dimë që janë sakrifica të jashtëzakonshme. Kontribuan për atë shtet dhe i dhanë ekonomisë greke atë që nuk kishte se ku ta gjente nëse shqiptarët nuk do të ishin një gjak i ri në atë organizëm. Sot ata janë në pension ose në prag të pensionit sepse ajo gjeneratë tashmë po shkon drejt moshës së tretë dhe a do të ketë për ta njohje të gjithë kësaj lodhjeje, në formën e një pensioni dinjitoz apo gjithë punën do ta marrë deti?!

Kemi bërë disa marrëveshje, ku marrëveshja e fundit dhe më e vështirë ishte ajo me Greqinë. Ne i kemi filluar negociatat me qeverinë greke dhe ata janë shumë pozitivë, por unë nuk mund të di të them se sa duhet për atë marrëveshje. Ndërkohë që për shqiptarët atje është shfaqur një mundësi e re, 11 Maji. Kjo pasaportë nuk është një dokument tjetër udhëtimi, si ajo që kemi ne sot. Kjo pasaportë është pasaporta e qytetarit europian që banon në Bashkimin Europian”, tha Rama.

Rama u shpreh se zgjedhjet e 11 Majit janë historike, pasi në 11 Maj mund të përcaktohet fuqia me të cilën Shqipëria mund të dalë në tryezën e negociatave.

“Kjo diçkaja tjetër është edhe arsyeja e fortë pse unë dua të përqëndrohem këtu, tek natyra historike e zgjedhjeve të 11 Majit. Mund të ndodhë të votosh gjithë jetën dhe nuk ke asnjë rast kur zgjedhjet politike për të zgjedhur mes partive lidhen me historinë e vendit. Në Shqipëri ka pasur një rast të tillë, ka qenë Marsi kur njerëzit dolën dhe votuan PD edhe pse ata nuk ishin me Partinë Demokratike. Por ama në Mars shqiptarët nuk panë ngjyrën e partisë, as ‘bufin’ që në atë kohë ishte i sapodalë nga prehri i partisë së punës dhe i kapërcyen të gjitha këto, sepse ishte momenti i duhur dhe puna e duhur për të dalë dhe për të ndarë me ligj njëherë e mirë të shkuarën nga e ardhmja.

Në 11 Maj ne mund të përcaktojmë fuqinë me të cilën mund t’i dalim tryezës së BE dhe përsëri nuk ka fort rëndësi sipas meje nëse ata që nuk janë mbështetës të PD, por të interesuar që Shqipëria të bëhet pjesë e BE, por ka rëndësi çfarë ata nuk duhet të bëjnë.

Ky është një mision që e ka zanafillën kur Gjergj Kastrioti bëri profecinë duke e lënë për të gjithë brezat. Vendi ynë është në perëndim dhe jo në lindje. Ne jemi europianë dhe vendi ynë është në Europë. Ne na trajtojnë si të huaj në Europë. Ne kemi një pasaportë për të udhëtuar në Europë, por jo për të na pranuar si qytetarë të barabartë”, u shpreh Rama.

