“Ky është rezultati i 22 milionë eurove”, Boçi nxjerr imazhin e landfill-it, Rama: Me foto nuk bëhet politikë

21:09 23/02/2022

Në Komisionin Hetimor për Inceneratorët, Edi Rama është përballur me Luçiano Boçin ku ky i fundit ka nxjerrë një foto të landfillit buzë Shkumbinit, për t’i drejtuar pyetjen se ku shkuan 22 milionë eurot për këtë investim.

Luçiano Boçi: Ja ky është rezultati i 22 milionë eurove, kjo është kodra e re e plehrave, buzë Shkumbinit, ja rezultati i 22 milionë eurove. Nëse do dhe foto tjetër, ja dhe nga afër, kodra e plehrave që e quani landfill. Po vdiq ky landfilli, ku do të shkojnë ato 22 milionë eurot e landfillit?! Këtu është dhe vjedhja tjetër. Kjo është për t’i bërë mu.

Edi Rama : Mu bën lopa.

Luçiano Boçi: Sot punëtorët janë në protestë. E kuptoni se ku janë çuar 22 milionë eurot?

Edi Rama: Mirë është që të evitojmë këto përballjet fotografike.

Luçiano Boci: I do dhe me video se kam dhënë dhe intervistë te ai mali me plehra. Shkojmë dhe bashkë?

Edi Rama: Tani, ju thashë që me foto nuk bëhet politikë. Maksimumi me foto jepet informacion.

Luçiano Boçi: Këto janë foto të parave, jo të njerëzve.

Edi Rama: Nuk bëhet kështu politika. Këto janë banalitete. Përsa i përket çështjes punon, nuk punon…

Luçiano Boçi: Ju bëni sikur nuk kuptoni apo çfarë se nuk ka mundësi që të mos e kuptoni se për çfarë ka ndodhur, ai impiant është në krizë. Nuk ka rëndësi. Ai investim është një investim që është pronë e bashkisë sot edhe sikur të mos kishin ndodhur këto. Është një investim me paratë e shtetit që për 7 vjet ka punuar për qytetarët e Elbasanit. Pas 7 vjetësh, është aset publik. Sot është në një krizë.

Edi Rama: Ju thoni tani, kancer është e rëndë. Matësi që unë të solla këtu ka nxjerrë që ndotja e cila para se të fillonte kjo punë ishte me rrezik për shëndetin, sot nuk ekziston. Nuk flitet kështu./tvklan.al