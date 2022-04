Kylie Jenner kërcënohet me vdekje nga Blac Chyna

12:10 22/04/2022

E ëma e bukuroshes pretendon se modelja Blac Chyna është përpjekur ta lëndojë atë

E ëma e yllit të “Keeping up With The Kardashians” Kris Jenner ka dhënë një dëshmi në një gjykatë të SHBA-së ku pretendon se vajza e saj Kylie është kërcënuar me vdekje nga Blac Chyna.

Kriss tregoi se ishte “alarmuar” vite më parë kur Kylie dhe i dashuri i atëhershëm Tyga i treguan asaj për kërcënimin e marrë. Ajo shtoi se gjatë bisedave me reperin mësoi se Chyna është përpjekjur ta lëndojë atë fizikisht.

“Sigurisht që ishte alarmante, por ne e mbajtëm këtë ngjarje brenda familjes“, tha Kris para gjykatës.

Ajo u pyet nga avokatja e Chyna nëse ishte e shqetësuar për romancën e djalit të saj me të njëjtën grua që ajo thotë se kërcënoi Kylie. “Nuk pata shumë reagim. Kishte thjesht shumë dramë … dhe unë jam mësuar me këtë në familjen time“, u shpreh ajo .

Chyna ka qenë në një lidhje dashurie me Tyga ,nga viti 2011 deri në vitin 2014. Më pas reperi krijoi romancë me Kylie, ndërsa Chyna vazhdoi lidhjen me vëllain e bukuroshes .Gjatë dëshmisë së saj, modelja pretendoi se ajo ishte ende në një romancë me Tyga-n kur Kylie filloi të takohej me të në 2014.

Modelja ka një djalë 9-vjeç me Tygan dhe një vajzë me Rob Kardashian.

