Kylie Jenner, poza të ‘nxehta’ nga shtrati

23:40 23/10/2022

Kylie Jenner i la pak vend imagjinatës teksa pozoi me të brendshme të zeza. Fotot ajo i ndau me ndjekësit e saj në rrjetet sociale. 25-vjeçarja pozoi në mënyrë joshëse para aparatit fotografik me kostumin e saj të zi prej lëkure artificiale të zbërthyer për të ekspozuar hiret e saj.

Jenner postoi fotot e mrekullueshme pasi zbuloi se ndihet komode me trupin e saj pasi mirëpriti fëmijën e saj të dytë në fillim të këtij viti.

Fotot e bukuroshes vijnë pas akuzave për tradhti të partnerit të saj Travis Scott. Ai është parë me një grua me të cilën reperi ka qenë i lidhur prej vitesh.

Scott dhe Jenner, të cilët filluan të takoheshin në prill 2017, u ndanë përkohësisht në vitin 2019, për të cilin shumë njerëz spekuluan se këngëtari po dilte fshehurazi me modelen Yung Sweetro.

Klan News