Kyriakos Mitsotakis nuk heq akcizën e naftës

21:26 23/03/2022

Kryeministri grek premton paketë sociale dhe kërkime gazi në Jon

Ndërsa kundërshtoi heqjen e taksave të karburantit, Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis përmendi paketën sociale faktin se qeveria e tij nga muaji Shtator ka filluar të subvencionojë faturat e energjisë elektrike dhe gazit duke rritur kompensimin për ngrohje. 8 nga 10 bashkëqytetarët tanë do të kenë ulje deri në 40% të taksës së pronës, tha Kryeministri.

Nga muaji Prill në Greqi do të rritet ndjeshëm subvencionimi për faturat e energjisë elektrike dhe gazit, i cili për banesat do të arrijë deri në 80% dhe 72 Euro për MWh nga 40 Euro aktualisht. Greket më të varfër do të mbështeten me 200 Euro që do të ndahen në muajin Prill për 900 mijë pensionistë me të ardhura të ulëta, të moshuar të pasiguruar dhe persona me nevoja të veçanta.

Gjithashtu, 250 mijë përfitues të të ardhurave minimale të garantuara do të përfitojnë një këst të dyfishtë në muajin Prill, ndërsa familjet do të kenë një shtesë prej 1.5 këste për përfitimin e fëmijëve. Do të përfitojnë 1.4 milionë familje me më shumë se 3.2 milionë anëtarë, tha ai.

Kryeministri e krahasoi situatën nga pasojat e luftës me atë të krizës ekonomike të vitit 2008, duke theksuar se këto zhvillime vijnë në një fazë ku të gjithë prisnin një rritje ekonomike pas dy vitesh pandemi. Mitsotakis konfirmoi vendimin që Greqia të rifillojë programin e shfrytëzimin e hidrokarbureve në rajonet në Perëndim dhe jugperëndim të Kretës, si dhe në rajonet Perëndimore të Detit Jon.

Greqia aktualisht importon rreth 40% të gazit të saj nga Rusia, por gjithashtu ka kontrata me Azerbajxhanin dhe Algjerinë. Greqia vetë nuk prodhon asnjë litër gaz dhe çdo përpjekje për të eksploruar prodhimin e hidrokarbureve brenda territorit të saj ka ngecur vitet e fundit për shkak të çmimeve më të ulëta të naftës dhe gazit.

Mitsotakis u tha deputetëve se propozimi grek për kontrollin e çmimit me shumicë të tregtisë së energjisë është në axhendën e mbledhjes të kësaj fundjave të Këshillit Evropian.

Klan News