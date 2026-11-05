Çmimi i publikut në Festivalin e Filmit në Londër të këtij viti shkoi për dramën spanjolle “La Bola Negra”, me regji të Javier Calvo dhe Javier Ambrosi, dyshja krijuese e njohur si “Los Javis”.
Filmi përmban një kast të madh, duke përfshirë Penelope Cruz, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Cuifés, Lorenzo Giurgiolo, Lola Dueñas, Glenn Close dhe Julio Torres. Kantautori spanjoll Guitarricadelafuente gjithashtu bën debutimin e tij në film.
Çmimi në Festivalin e Filmit në Londër vjen pasi prodhimi u nominua për Filmin më të Mirë Ndërkombëtar në Çmimet Britanike të Filmit të Pavarur (BIFA). Filmi pritet të dalë në kinematë e Mbretërisë së Bashkuar dhe Irlandës të premten, më 6 nëntor.
Filmi u shfaq premierë në Festivalin e Filmit në Londër më 8 tetor. Ndër fituesit e mëparshëm të Çmimit të Publikut përfshihen filmi “Hamnet” i Chloe Zhao në vitin 2025, “Four Mothers” në vitin 2024 dhe “Gassed Up” në vitin 2023, sipas Variety.
Në një deklaratë të përbashkët, të dy regjisorët shprehën entuziazmin e tyre për çmimin:
“Jemi absolutisht të emocionuar që ‘La Bola Negra’ ka fituar Çmimin e Publikut në Festivalin e Filmit në Londër. Ishte një kënaqësi e vërtetë për ne që ta sillnim filmin në Londër në tetor dhe jemi jashtëzakonisht mirënjohës për të gjithë ata që erdhën ta shihnin dhe votuan për ne. Marrja e këtij vlerësimi nga publiku do të thotë shumë për ne.”
Historia e “La Bola Negra” merr frymëzim nga vepra e fundit, e papërfunduar e poetit dhe dramaturgut spanjoll Federico García Lorca, i cili u vra në vitin 1936, si dhe nga drama “La Piedra Oscura” nga Alberto Conejero.
Ngjarja përqendrohet në jetën e tre burrave, të cilët takohen në tre kohë të ndryshme: 1932, 1937 dhe 2017. Përmes një rrëfimi që përfshin tre breza, filmi eksploron identitetin queer, dashurinë e ndaluar dhe mënyrën se si historitë personale mbahen gjallë ose humbasin me kalimin e kohës.
Filmi është gjithashtu kandidatura zyrtare e Spanjës për Filmin më të Mirë Ndërkombëtar në çmimet Oscar që do të zhvillohen së shpejti. Në fakt, pak ditë më parë u bë prodhimi i tretë më i suksesshëm komercialisht në historinë e kinemasë spanjolle, pas “Ocho apellidos vascos” dhe “Lo imposible”.
“La Bola Negra” do të jetë i disponueshëm në platformën Netflix nga 2 dhjetori.
/tvklan.al