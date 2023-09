La burrin e parë dhe u martua sërish, 80-vjeçarja i heq një merak Gjebreas

Shpërndaje







16:03 24/09/2023

Sadetja, nëna e Lulit ka pranuar ftesën për të qenë e pranishme në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Pavarësisht moshës së thyer (80 vjeçe), Sadetja rrezaton energji dhe bisedon me çiltërsi e humor me moderatorin e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrean.

Kur vjen momenti për t’iu përgjigjur pyetjeve për të shpjeguar nga ana e saj historinë që rrëfeu më herët e bija në studio, Sadetja e përmbledh shkurtimisht jetën e vet nga Saranda në një fshat të Tepelenës.

Ardit Gjebrea: Si të ka shkuar jeta?

Sadete: Jeta ime, jo edhe mirë, por jeta kështu është, me shkallë. Herë mirë, herë keq. Herë të gëzon, por edhe të helmon, po edhe kurajën ta jep. Unë kështu e kam kaluar.

Ardit Gjebrea: Ti më dukesh e fortë mua, një grua shumë e fortë.

Sadete: Sot, ku di unë, mos të ma bëjnë qejfin kaq shumë, por unë kështu kam kaluar, kështu jam.

Ardit Gjebrea: Të gjetëm në fshat. Çfaë të pëlqen në fshat?

Sadete: Në fshat unë kam vajtur sepse mua fati i parë nuk më eci. Isha në Sarandë.

Ardit Gjebrea: Me dashuri?

Sadete: Po ku kishte dashuri atëherë, 14 vjet, fëmijë, merre martoje, bëj dashuri, nuk dinim nga dashuria ne.

Ardit Gjebrea: Nuk të vajti mirë e para, po?

Sadete: Nuk më vajti mirë e para.

Ardit Gjebrea: Po e dyta?

Sadete: Sot jam në fshat, u martova në fshat. Bashkëshorti punëtor ishte, traktorist.

Ardit Gjebrea: Çfarë të bëri që u dashurove me të?

Sadete: Po nuk u dashurova more Ardit.

Ardit Gjebrea: Edhe me të dytin nuk u dashurove?

Sadete: Po nuk u dashurova more vëlla, e kam merak dashurinë, por nuk u dashurova.

Ardit Gjebrea: Pra edhe me të parin nuk u dashurove, edhe me të dytin nuk u dashurove. Pra të bënë nuse?

Sadete: Po nuk ishin këto kushte.

Ardit Gjebrea: Dua të heq një merak timin, personal.

Sadete: Do ta heq unë, fol.

Ardit Gjebrea: Atëherë, ti nuk u ndave me të parin se u dashurove me të dytin?

Sadete: Jo. Ç’është kjo ndahu me të parin, dashuro të dytin, jo. U shkurorëzuam, ndenja ca kohë e më doli fati atje. Me porosi, me ndërhyrës. Të doli meraku?

Ardit Gjebrea: Më doli meraku sepse mendova që e le të parin për dashurinë me të dytin.

Sadete: Jo, jo, jo. Nuk na ke nga ai fshat, nuk piqemi me këto gjëra.

Ardit Gjebrea: Edhe ato janë gjëra që ndodhin, janë gjëra normale, të jetës.

Sadete: Po mirë nuk është.

Ardit Gjebrea: Po njerëzit çfarë mendonin, çfarë thoni?

Sadete: Për mua nuk thanë asgjë?

Ardit Gjebrea: Po ti vetë, kishe ndonjë peng?

Sadete: Unë peng kisha vetëm në jetën time të mos kisha debate në shtëpi, të kisha mirëkuptim, të kisha dashuri me familjen. E bëjmë, e bëjmë, e prishim, e prishim edhe të jetojmë derisa na ka dhënë Zoti jetën. Edhe kështu më ka dalë./tvklan.al