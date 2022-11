Laboratori i drogës në Fier, Çuçi përgëzon policinë: Asnjë kompromis me krimin dhe kujtdo që bëhet palë me të

19:42 25/11/2022

Ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi ka reaguar për operacionin që çoi në zbulimin e një laboratori droge në Fier, në të cilin u arrestuan 10 persona, ndërsa u sekuestrua një sasi prej 430 kg kokainë. Në reagimin e tij, Çuçi përgëzon Policinë e Shtetit për punën e bërë ndërsa thekson se nuk ka asnjë kompromis me krimin dhe kujtdo që bëhet palë me të.

“Finalizimi me sukses i operacionit për goditjen e një grupi të strukturuar kriminal në Fier, me 10 të arrestuar deri më tani dhe sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme të dyshuar si kokainë, është një tjetër punë e kryer shumë mirë nga Policia e Shtetit. Profesionalizëm dhe integritet prej momenteve të para kur nisën hetimet dhe deri në goditjen e fundit. Asnjë kompromis me krimin dhe kujtdo që bëhet palë me të. Frontalisht përballë atyre që shkelin ligjin e mbjellin pasiguri. Përgëzime Policisë së Shtetit dhe veçanërisht efektivëve që morën pjesë në këtë operacion”, shprehet Çuçi në reagimin e tij./tvklan.al

