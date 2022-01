Laboratori i falsifikimit në Lezhë, gjykata liron 3 nga të arrestuarit

16:02 15/01/2022

Gjykata e Lezhës vendosi këtë të shtunë të lërë në burg Pertef Musabelliun, i arrestuar në lidhje me laboratorin që kryente falsifikimin e dokumenteve të shumta, përfshirë edhe pasaporta të disa shteteve europiane.

Ndërsa për 3 të ndaluarit e tjerë Arjan Refugjatin, Erigesji Moriganin dhe Henri Haxhirajn kërkoi vetëm detyrim paraqitje. Megjithatë do të jetë Gjykata e Tiranës ajo që do të shprehet në vijim për këtë çështje, pasi Gjykata e Lezhës shpalli moskompencën, me argumentin se fakti që akuzon të pandehurit ka ndodhur në kryeqytet.

Operacioni “Identiteti” u finalizua të enjten, me arrestimin në flagrancë të 4 shtetasve, mes te cileve Henri Haxhirajn, efektiv i gardes se republikes.Gjatë ushtrimit të aktivitetit të paligjshëm, një agjent Policie ka arritur të infiltrohet në këtë grup, duke nxjerrë në 5 raste pasaporta të falsifikuara dhe dokumente të tjera.

Sipas dosjes hetimore kreu i grupit falsifikator është Pertef Musabelliu, i cili kishte të gjithë logjistikën e laboratorit për krijimin e dokumenteve false dhe siguronte pagesat dhe klientelën. Po ashtu Musabelliu, së bashku me punonjësin e Gardës së Republikës, shërbenin si koordinatorë dhe, kundrejt shumave monetare, arrinin të nxirrnin dokumente. Aktualisht policia ka shpallur në kërkim dhe po punon për kapjen e dy bashkëpunëtoreve të tjerë të këtij grupi kriminal, shtetasit Artur Terziu dhe Ilir Mata.

