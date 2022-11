Laboratori i kokainës në Fier, gazetarja jep detaje: Droga dyshohet se erdhi nga Kolumbia

20:17 24/11/2022

Një laborator kokaine është zbuluar në Fier gjatë një operacioni të SPAK dhe DEA-s amerikane. Droga trafikohej nga Kolumbia në Malin e Zi përmes thasëve të plehrave kimikë dhe përpunohej më pas në Frakull të Fierit. 15 persona janë vënë në pranga në lidhje me këtë operacion. Gazetarja Bleona Metushi gjatë një lidhje live për edicionin e lajmeve në Tv Klan dha detaje nga ky aksion.

Pyetje: Përse bëhet fjalë dhe ku është zhvilluar ky operacion?

Bleona Metushi: Reis një hetim disa mujor i ndjekur nga SPAK dhe Policia e Shtetit, çoi në zbulimin e një laboratori të përpunimit të drogës, konkretisht të lëndës kokainë në një fshat të Fierit, aty ku gjatë ndërhyrjes së policisë u gjetën edhe disa tonelata me pleh kimik. Aktiviteti i cili dyshohet se përdorej nga grupi kriminal për të kamufluar aktivitetin kriminal siç ishte ai i trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Operacioni në Shqipëri është zhvilluar në qytetin e Fierit, por edhe në Tiranë, ku janë ekzekutuar edhe masat e sigurisë, por janë ushtruar edhe kontrolle, ndërkohë që vijon ende, ka nisur gjatë ditës së sotme në mesditë dhe vijon në këto dy qytete, ku ende nuk ka përfunduar e gjitha veprimtaria e cila është urdhëruar nga ana e Prokurorisë së Posaçme. Dyshohet në fakt që ky grup kriminal ta ketë bazën e tij në qytetin e Fierit dhe të merret me trafikun e lëndëve narkotike nga Amerika Latine, kryesisht nga Kolumbia me dërgimin e saj në Shqipëri, aty ku bëhej përpunimi dhe ndarja nga produktet e tjera me të cilën përdornin për ta sjellë në Shqipëri, pra për ta kamufluar dhe më tej për ta trafikuar brenda Shqipërisë, por edhe në vendet e tjera të Europës. Në këtë operacion janë përfshirë autoritetet e huaja amerikane, por edhe policia e Malit të Zi, e cila ka ndaluar një nga dërgesat të fundit, që do të kryente ky grup kriminal.

Pyetje: A ka të dhëna sa është sasia e drogës së kapur dhe gjithashtu a ka persona të arrestuar?

Bleona Metushi: Zyrtarisht ende policia apo SPAK nuk ka një konfirmim në lidhje me sasinë e lëndës narkotike të gjetur në laboratorin e gjetur në një fshat të Fierit. Përflitet për një sasi prej 200 kilogramësh, por kjo do të mbetet për t’u konfirmuar deri në përfundim të gjithë veprimtarisë që është duke u kryer nga ana e Policisë së Shtetit. Pra peshimi dhe ndarja e saj edhe nga lënda e plehut kimik, me të cilën ishte e përzier. Ky operacion ka çuar në pranga 15 persona. Dyshohet gjithashtu se pjesë e këtij grupi kriminal të kenë qenë edhe dy shtetas të huaj, shtetas kolumbianë, të cilëve nuk u dihet ende roli i tyre në këtë grup kriminal, por për shkak të aktivitet që është shtrirë deri në Kolumbi, dyshohet se ata mund të përdoreshin nga ana e grupit kriminal për ndarjen e drogës nga lënda të cilën e përdornin për të kamufluar trafikun ndërkombëtar. Për të konfirmuar të gjitha këto detaje do të pritet edhe një reagim zyrtar i SPAK dhe Policisë së Shtetit, e cila është drejt finalizimit të këtij operacioni ndërkombëtar./tvklan.al