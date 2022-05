Laçi ‘harron’ fundin e sezonit

21:45 20/05/2022

Kurbinasit rinovojnë tre kontrata, Duro firmos për një tjetër vit

Laçi nuk po mendon vetëm për fundin e sezonit, që kulmon më 31 Maj në finalen e Kupës së Shqipërisë kundër Vllaznisë. Kurbinasit e kanë siguruar pjesëmarrjen në Kupat e Europës pas vendit të dytë historik në Superligë. Për këtë, drejtuesit nuk kanë humbur kohë, teksa kanë nisur nga puna për ndërtimin e skuadrës. Plot 3 rinovime kontratash janë zyrtarizuar tashmë në Kurbin.



Mbrojtësi Rudolf Turkaj e ka zgjatur edhe për një tjetër vit marrëveshjen me bardhezinjtë, ndërsa firmën në kontratën e re e kanë hedhur edhe portieri Dajsinani, e trajneri Shpëtim Duro. Portieri kavajas ka shkëlqyer këtë sezon mes shtyllave dhe do të jetë pjesë e klubit kurbinas deri në vitin 2025.



Pas 23-vjeçarit ka qenë radha e teknikut nga Tirana. Duro ka rinovuar edhe për sezonin e ardhshëm me Laçin, ekip të cilin e udhëhoqi drejt turit të tretë të Conference League Verën e kaluar, duke shkruajtur historinë e klubit verior.

