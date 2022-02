Laçi ka në dorë kreun e renditjes

Shpërndaje







19:40 16/02/2022

Kurbinasit kanë gjashtë pikë më pak se sa Tirana kryesuese, por sfidat e radhës janë ndaj Kukësit dhe bardhebluve

Nëntë fitore dhe një barazim në 10 ndeshjet e fundit në kampionat e kanë rritur optimizmin te Laçi, që është vetëm gjashtë pikë larg Tiranës kryesuese. Nëse kurbinasit tregohen perfekt në dy takimet e radhës, atëherë në renditje mund të ketë rotacion.

Bardhezinjtë nuk e njohin humbjen që prej 27 Nëntorit, ku u mposhtën minimalisht nga Vllaznia. Në vazhdim, vetëm ecuri pozitive. Java e 22 e Kategorisë Superiore do të vendosë përballë skuadrën e drejtuar nga Mirel Josa me Tiranën.

Kurbinasit përpara sfidës vendimtare do të duhet që të kalojnë Kukësin e vendit të tretë me 3 pikë më pak në shtëpi, që të shpresojnë.

Ndërsa situata te Tirana është më pak stresuese. Bardheblutë do të përballen me Kastriotin e vendit të fundit, përpara se të presin Laçin. Kryeqytetasit kanë katër fitore radhazi në kampionat, ndërsa humbjen e fundit e pësuan pikërisht kundër Laçit me rezultatin 1-0 më 14 Dhjetor.

Klan News