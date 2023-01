Laçi rikthehet tek fitorja

23:03 25/01/2023

Kurbinasit ‘leksione’ Kastriotit, forcojnë pozitat në mes të renditjes

Laçi e mbyll me fitore fazën e dytë të Superiores. Kurbinasit hodhën pas krahëve 3 humbjet e fundit, teksa ndaj Kastriotit morën pikë të plota. një fitore me shifrat 4-1, duel që u vulos që në fraksionin e parë të lojës. Kur po kronometrohej minuta e 16-të, kombinimet në hyrje të zonës nxorën të pamarkuar Shkurtaj, i cili përballë portierit kundërshtarë u tregua i ftohtë dhe shënoi për 1-0.



Disavantazh që ngjalli Kastriotin, gjithsesi krutanët nuk ishin të qartë në momentet e fundit, ku dështoi për të shënuar. Nëse nuk shënon do pësosh dhe ekipi i Ardian Memës u detyrua sërish për të nxjerr topin nga fundi i rrjetës. Spahiu bëri gjithçka mirë në të djathtë dhe me një goditje potente dyfishoi shifrat.



Gol që dërgoi Laçin në epërsinë e dy golave në dhomat e zhveshjeve, teksa me rikthimin në fushë, Adeleke shfrytëzoi në maksimum një top të mbetur në zonë pas një krosimi nga këndi, për të realizuar për 3-0.



Kastrioti u përpoq të dal me të paktën një pikë nga kjo transfertë, gjithsesi goli i Çelës shërbeu thjeshtë për statistikë. Kjo pasi Laçi shënoi sërish dhe plotësoi pokerin me autor Gecin.



Me këtë fitore, Kurbinasit largohen disi nga zona e ftohtë në një pozicion më të qetë në mesin e klasifikimit. Tashmë Laçi numëron 23 pikë në vendin e 6-të, 8 më pak se Tirana kryesuese dhe 7 më shumë se Kukësi i vendit të fundit.

Klan News