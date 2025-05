Mobilizim të plotë të të gjithë strukturave të PD dhe koalicionit Alenaca për Shqipërinë madhështore gjatë ditëve të mbetura të fushtës elektorale për zgjedhjet e 11 Majit. Kjo ishte porosia e drejtuesit të fushatës së PD, Chris LaCivita gjatë një bashkëbisedimi online me kandidatët e koalicionit.

“Çdo kandidat, në këto 10 ditët e fundit, duhet të trokasë në derën e çdo qytetari që jeton në zonën e vet. Mund t’ju premtoj që kontakti derë më derë, person më person, është mënyra më efektive për të bindur dikë të votojë për ju. Mos ndaloni së punuari deri në momentin kur mbyllen qendrat e votimit. Duhet të përfitoni nga çdo orë e mbetur. LaCivita u tregoi kandidatëve dhe kategorinë e zgjedhësve ku do të duhet të fokusohen kandidatët për deputetë”, tha LaCivita.

“Votuesit e pavendosur janë ata që, në këtë moment, do të vendosin fatin e zgjedhjeve. Është thelbësore t’u flasim atyre dhe t’u shpjegojmë se si ekonomia dhe dështimi i Edi Ramës gjatë 12 viteve të fundit i ka ndikuar. Shpjegojani atyre. Tregojani atyre. Këta votues do të jenë më të prirur të na mbështesin. Nëse Edi Rama nuk e ka siguruar votën e tyre deri tani, nuk do ta sigurojë as në 10 ditët e ardhshme”, tha LaCivita.

Kryetarin e PS Edi Rama e krahasoi me ish-Presidentin e SHBA, Joe Biden.

“Do të filloj me ngjashmëritë mes Edi Ramës dhe Joe Biden. Që të dy janë të paqëndrueshëm. Që të dy e kanë shkatërruar ekonominë. Dhe të dy do të humbasin në ditën e zgjedhjeve. Kur Presidenti Trump u qëllua në Korrik, ai e bëri të qartë se çfarë donte nga amerikanët: të luftonin, të luftonin, të luftonin. Dhe sinqerisht, kjo është pikërisht ajo që shqiptarët duhet të bëjnë. Ju duhet të luftoni, duhet të tregoheni të merrni pjesë në zgjedhje, dhe nëse e bëni këtë, do të fitoni”, tha LaCivita.

Chris LaCivita u kërkoi gjithashtu kandidatëve që gjatë fushatës të përqendrohen te prezantimi i programit që ka Aleanca për Shqipërinë Madhështore.

