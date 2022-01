Lajçak dhe Escobar nisin vizitën në Kosovë

09:49 31/01/2022

Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak dhe përfaqësuesi special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar do të nisin sot një vizitë zyrtare 3-ditore në Kosovë.

Lajçak dhe Escobar do të qëndrojnë në Prishtinë nga data 31 Janar deri më 2 Shkurt. Lajçak dhe Escobar do të takohen me lidershipin politik në Kosovë, liderë të partive politike si dhe me përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare.

Qëllimi kryesor i udhëtimit është diskutimi i hapave të ardhshëm në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga BE-ja dhe i mbështetur nga SHBA-ja.

