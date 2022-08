Lajçak falenderon Escobar për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi

20:47 27/08/2022

I dërguari i BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Mirosllav Lajçak, falenderoi të dërguarin e Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, për arritjen e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë për dokumentet e identifikimit.

“E falenderoj emisarin Escobar dhe diplomacinë amerikane për përkushtimin e fuqishëm të tyre në mbështetjen e dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja”, shkroi ai në Twitter.

I thank DAS Escobar and the 🇺🇸 diplomacy for their strong engagement in support of the 🇪🇺-facilitated Dialogue. https://t.co/6UqwpMh1Zn