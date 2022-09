Lajçak, në Kosovë për targat

17:57 09/09/2022

Nis përpjekjet për një marrëveshje të re mes Kosovës dhe Serbisë

Më shumë se dy orë ka zgjatur takimi i emisarit të BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak me kryeministrin Albin Kurti. Lajçak i cili ishte i shoqëruar edhe nga këshilltarët e presidentit të Gjermanisë, Olaf Scholz, e atij të Francës, Emmanuel Macron pas takimit tha se me Kurtin kanë diskutuar se si ta çojnë dialogun përpara duke mos dhënë detaje të tjera.

“Diskutuam për më shumë se dy orë me kryeministrin Kurti për dialogun dhe rreth asaj se si ta qojmë procesin përpara. Ishte një diskutim i rëndësishëm dhe besoj se mund ta kuptoni se nuk mund t’i bëjmë të ditura detajet”.

Lajçak pas Prishtinës menjëherë është nisur për në Beograd. Lajçak në Kosovë ishte edhe para dy javësh i shoqëruar nga i dërguari i SHBA-së për Ballkanin Gabriel Escobar.

Vizita e Lajçakut vjen në kohën kur në nëntor pritet të nisë zbatimi i vendimit të qeverisë për të mos lejuar qytetarët serbë të Kosovës të qarkullojnë me targa serbe e për të cilën BE ka kërkuar t’i jepet kohë e mjaftueshme serbëve për të zëvendësuar këto targa duke mos specifikuar saktësisht afatin kohor si dhe në kohën kur po i bëhet kërkesë e vazhdueshme Kosovës që të dalë me një propozim të ri për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe apo të zbatojë atë që është nënshkruar në Bruksel.

