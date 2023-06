Foto ilustrim Lajm i mirë për fundjavën, si do të jetë moti në bregdet

09:10 02/06/2023

Një lajm i mirë vjen për ata që duan t’i drejtohen bregdetit në fundjavë. Sinoptikania Lajda Porja bëri me dije se zonat bregdetare do të jenë me kthjellime, do të ketë vranësira, megjithatë nuk do të ketë reshje shiu.

“Bregdeti të shtunë dhe të diel do të jetë me kthjellime, me vranësira, por pa reshje”, tha ajo.

“Edhe sot pas orës 14:00 do të kemi herë pas here momente ku do të ketë zhvillim të vranësirave ku do të ketë reshje. Reshjet do të jenë në sasi të pakta dhe nuk përjashtohen rrebeshe në zonat malore. Sa i përket të shtunës dhe të dielës ka një përmirësim të lehtë do të thoja, duke qenë se vranësirat do t’i kemi të pranishme në të gjithë territorin. Edhe pse paraditet me diell, mesdita dhe pasditja do të ketë vranësira”, u shpreh sinoptikania.

Fundjava do të karakterizohet nga temperatura deri në 28-29 gradë. Sipas sinoptikanes java tjetër do të sjellë rritje të temperaturave dhe kushteve të motit./tvklan.al