Lajme të hidhura për fansat e Pokemon, Ash dhe Pikachu do të largohen nga seriali

23:08 16/12/2022

Protagonisti i Pokemon, Ash Ketchum dhe miku i tij besnik Pikachu do të largohen nga shfaqja e anime pas plot 25 vitesh. Prodhuesit kanë lajmëruar se seritë e reja do të fillojnë në Prill të vitit 2023.

Shfaqja anime japoneze, “ka ndjekur”, Ash Ketchum-in në përpjekjen e tij për t’u bërë një trajner mjeshtër i Pokemon-it që në vitin 1997, kohë kur personazhi takoi krijesën e miut elektrit në ditëlindjen e tij të 10-të.

Muajin e kaluar, ai më në fund përfundoi kërkimin e tij kur fitoi Kampionatin Botëror të Pokemonit.

Shfaqja do të prezantojë dy protagonistë të rinj nga pranvera e ardhshme, një vajzë të re të quajtur Liko dhe një djalë të quajtur Roy, i cili do të shoqërohet nga tre Pokemon startues Paldea.

“Ai do të përfaqësojë gjithçka që fansat e serialit duan në lidhje me animacionin Pokemon, duke përfshirë aksionin, aventurën, miqësinë dhe Pokemonin,” thanë producentët.

Përpara kësaj, më 13 Janar, një seri epilogu me 11 episode në shfaqjen aktuale, i titulluar Udhëtimet e Pokemonit në Perëndim, do të tregojë kapitullin e fundit të historisë së Ash dhe Pikachu.

Aktorja Sarah Natochenny, e cila ka dubluar zërin anglez për Ketchum dhe personazhe të tjerë që nga viti 2006, tha se kjo shfaqeje kishte qenë për të një privilegj i jashtëzakonshëm.

“Pavarësisht se çdo të vijë pas këtij kapitulli të fundit, Ash do të jetojë përgjithmonë në zemrat e shumë brezave që do të vijnë”, tha aktorja Sarah Natochenny.

It’s been an extraordinary privilege to have been the English voice of Ash Ketchum for what will be 17 years. No matter what lies beyond his final chapter, he’ll live forever in the hearts of many generations to come. I’ll keep him present for all of us in every way I can. ❤️ pic.twitter.com/UZxPO4xD6E