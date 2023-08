Lajme Tv Klan 1 Gusht 2023, ora 23:30

00:26 02/08/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:30 data 1 Gusht 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headline 1 gusht 2023

SPAK sekuestron inceneratorin e Tiranës: Zoto e Mertiri përfituan 4 mln euro

Me kërkesë të SPAK, vihen nën sekuestro inceneratori i Tiranës. Prokuroria e Posaçme thotë se hetimet kanë zbuluar se pronarë de-fakto të tij janë Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri dhe se vetëm nga faturat tatimore te falsifikuara ata përfituan 4 milionë euro.

Berisha nis analizën e zgjedhjeve të 14 Majit: Front opozitar deri në rrëzimin e qeverisë

Sali Berisha nis analizën për zgjedhjet e 14 majit duke e konsideruar procesin, një farsë elektorale. Lideri historik i demokratëve paralajmëroi krijimin e një fronti opozitar që do të organizojë protesta deri në rrëzimin e qeverisë.

Euro bie sërish ndjeshëm në treg. Ekspertët: Duhen ndërhyrje afatgjata

Brenda 4 ditësh monedha europiane, Euro pëson një tjetër rënie të ndjeshme në tregun e këmbimit valutor duke u këmbyer me 101.8 lekë. Për këtë paqëndrueshmëri ekspertët thonë se duhen ndërhyrje afatgjata për sigurimin e stabilitetit.

Ministrat e BDI firmosin dorëheqjen: Tani opozita të votojë ndryshimet kushtetuese

Ministrat e BDI-së në qeverinë e Maqedonisë së Veriut zyrtarizuan sot dorëheqjet duke deklaruar se po përmbushin kërkesat e opozitës për të votuar ndryshimet kushtetuese.

Por VMRO-DPMNE tha se kjo është një manovër politike.

Rrebesh dronesh kamikazë në Moskë. Goditen ndërtesa dhe flota ruse në Detin e Zi

Moska përballet me valën më të gjatë të sulmeve me dronë që prej nisjes së luftës në Ukrainë. Ata goditën ndërtesa të larta pranë kryeqytetit, por edhe flotën ruse në Detin e Zi. Kremlini akuzon Kievin, por Ukraina nuk e pranon zyrtarisht sulmin.

Di Biaggio bëhet trajner i Dinamos. Kryeqytetasit do stërviten në Itali

Dinamo do të ketë një emër të njohur të futbollit botëror si trajner. Bëhet fjalë për italianin Luixhi Di Biaxhio. Ekipi i rikthyer në Superiore njoftoi ndërprerjen e bashkëpunimit me trajnerin Dritan Mehmeti. Kryeqytetasit do përgatiten në Itali. /tvklan.al