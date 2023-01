Lajme Tv Klan 1 Janar 2023, ora 19:30

20:39 01/01/2023

Spiker: Redi Prifti

Shqipëria mikpret 2023. Spektakli fishekzjarreve në Sheshin Skënderbej dhe qytetet kryesore.

Mijëra njerëz dolën në rrugë mesnatën e kaluar për të pritur vitin e ri, 2023. Në sheshin Skënderbej në qendër të Tiranës nuk mungoi spektakli i fishekzjarrëve dhe koncerti i madh. Festë me fishekzjarrë pati edhe në qytetet e tjera

13 të lënduar nga festimet me fishekzjarre. 60 persona përfundojnë në urgjencë nga alkooli.

Por festa e ndërrimit të viteve nuk kaloi pa incidente të vogla. 13 persona u lënduan nga festimet me fishekzjarrë, por asnjëri në gjendje të rëndë. 60 të tjerë përfunduan në urgjencë për shkak të teprimit me alkoolin.

2023 pritet me festime në mbarë botën. Për herë të parë asnjë kufizim nga pandemia.

2023 hyri me festime në pjesën më të madhe të globit, ku për të parën herë pas dy vitesh pandemi, qytetarët shijuan nëpër sheshe pa kufizime spektaklet e fishekzjarrëve dhe dritave shumëngjyrëshe.

Papa Francesku lutet për fundin e luftës. Apeli në meshën e parë të këtij viti.

Në meshën e parë për këtë vit, Papa Françesku u lut për fundin e luftës në Ukrainë duke apeluar për dhënien fund të armatimit. Ai përkujtoi edhe Benediktin e 16-të që ndërroi jetë në ditën e fundit të 2022-it.

Kurti kërkon më shumë trupa të Nato-s në Kosove: Do të garantonin paqen.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i bëri thirrje NATO-s që të rrisë numrin e forcave paqeruajtëse në Kosovë, pas tensioneve të fundit me Serbinë. Sipas tij, kjo do të ndikonte në ruajtjen e paqes pas kërcënimeve që vijnë nga Serbia dhe Rusia.

Krocia hyn në Shengen dhe Eurozonë. Suedia merr presidencën e Bashkimit Europian.

Në këtë ditë të parë të 2023-shit, Kroacia bëhet anëtarja më e re zonës Shengen dhe e Eurozonës. Ekspertët thonë se futja e tyre në Euro do zbutë inflacionin. Ndërsa presidencën e radhës 6-mujore të Bashkimit Europian e merr Suedia./tvklan.al