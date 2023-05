Lajme Tv Klan 1 Maj 2023, ora 23:35

00:42 02/05/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:35 data 1 Maj 2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 1 Maj 2023

Video/ Vrasësi portugez filmohet në një kafene në Shkodër. Kërkimet shtrihen edhe në Itali.

Vrasësi portugez Ruben Saraiva u filmua në një lokal ne Shkoder, ne shoqërinë e disa miqve pak dite para vrasjes se biznesmenit Ardian Nikulaj. Tv Klan siguron videon, ne te cilën ai shfaqet duke folur shqip, me një fjalor banal.

Burri godet me sëpatë gruan në Vorë. Parandalohen dy krime të tjera në Gramsh e Vlorë.

Një 70-vjeçar goditi me sepate pas koke gruan e tij në Vorë. Ngjarja ka ndodhur për motive të dobëta, ndërsa 68-vjeçarja gjendet në spital jashtë rrezikut për jetën. Parandalohen dy krime të tjera brenda familjes në Gramsh dhe Vlorë.

Shqipëria, me 13 gjykata të shkallës së parë. Shkrihen 9 rrethe gjyqësore.

Shqipëria funksionon prej dites se sotme me vetem 13 gjykata dhe prokurori te shkalles se pare. 9 rrethe gjyqesore jane shkrire, si pjese e fazes se dyte te zbatimit te hartes se re gjyqësore qe hyri ne fuqi kete te hene.

BSH: 94% e familjeve me 1 ose prona të patundshme. Shumica janë shtëpi dhe toka.

Nje vrojtim i Bankës se Shqipërisë zbulon se 94 perqind e familjeve shqiptare kane 1 ose 2 prona te paluajtshme. Ne pjesen me te madhe behet fjale per banesa, por edhe per siperfaqe toke dhe dyqane.

Messi te Barcelona? Ish-këshillëtari i Presidentit Laporta: Tëeësisht sajesë.

Nje ish -keshilltar i presidentit te Barcelones, Juan Laporta, i jep fund sages se spekulimeve per rikthimin e Lionel Mesit ne klubin katalanas. Ai thote se ky skenar eshte teresisht nje sajese.

