Lajme Tv Klan 1 Qershor 2023, ora 19:30

21:03 01/06/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 1 Qershor 2023

Protesta në të dy anët e Ibrit. ‘’Zbuten’’ serbët, KFOR merr në patrullim Zveçanin.

Tubime paqesore ne te dyja anet e lumit Iber. Nje grup qytetaresh te Kosoves protestojne ne mbeshtetje te policise dhe KFOR, ndersa serbet kerkojne largimin e policise se Kosoves nga veriu. Kryeministri Kurti vendos nje kusht.

Scholz dhe Macron takojnë Osmanin e Vuçiç. Kërkojnë zgjedhje të reja në 4 komunat e veriut.

Kancelari Scholz e presidenti Macron takojnë Osmanin dhe Vuçiç në Moldavi dhe kërkojnë zgjedhje të reja në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Rama thote se zgjidhja vjen nga respektimi i marreveshjeve.

Gjykata e Apelit lë në burg Fredi Belerin, ndryshon masa për Pandeli Kokaveshin.

Policia arrestoi dy persona per vendosjen e tritolit ne nje fasoneri ne zonen e Freskut ne Tirane. Te arrestuarit jane nje 46 -vjecar qe ishte ne konflikt me pronarin e fasonerise dhe nje 16 -vjecar qe ai e kishte paguar per te vene eksplozivin.

Një 16-vjeçar vendosi tritolin te fasoneria në Fresk. U pagua 100 mijë Lekë nga porositësi.

Rritja nuk do të merret në pagën e Majit. Ibrahimaj: Verifikim dokumentacionit për mbi 200 institucione.

130 mijë punonjësit e administratës publike nuk do ta marrin rritjen ne pagën e muajit Maj. Ministrja e Financave thotë se shkak për këtë shtyrje janë verifikimet e vendimeve të marrë nga qeveria, që sipas saj kërkojnë kohë.

Mike Pence synon të bëhet President. Pritet të garojë mes republikanëve.

Ish -zevendespresidenti, Majk Pens synon te behet president i Shteteve te Bashkuara te Amerikes. Ai pritet te shpalle kandidaturen per te garuar mes republikaneve perballe ish -shefit te tij ne shtepine e bardhe, Donald Tramp.

