Lajme Tv Klan 1 Qershor 2023, ora 23:15

00:46 02/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:15 data 1 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 1 Qershor 2023

Ndërkombëtarët shmangin Kurtin, negociata me Osmanin. Franca e Gjermania kërkojnë zgjedhje të reja në veri.

Ndërkombëtarët shmangin kontaktet me kryeministrin Kurti dhe zgjedhin presidenten Osmani për të negociuar me Vuçiçin për shtenionimin e situatës. Makron dhe Scholz kërkojnë ripërsëritjen e zgjedhjeve në 4 komunat dhe pjesëmarrjen e serbeve ne votime

Protesta në të dy anët e Ibrit. ‘’Zbuten’’ serbët, KFOR merr në patrullim Zveçanin.

Tubime paqesore ne te dyja anet e lumit Iber. Nje grup qytetaresh te Kosoves protestojne ne mbeshtetje te policise dhe KFOR, ndersa serbet kerkojne largimin e policise se Kosoves nga veriu. Kryeministri Kurti vendos nje kusht.

Gjykata e Apelit lë në burg Fredi Belerin, ndryshon masa për Pandeli Kokaveshin.

Policia arrestoi dy persona per vendosjen e tritolit ne nje fasoneri ne zonen e Freskut ne Tirane. Te arrestuarit jane nje 46 -vjecar qe ishte ne konflikt me pronarin e fasonerise dhe nje 16 -vjecar qe ai e kishte paguar per te vene eksplozivin.

Një 16-vjeçar vendosi tritolin te fasoneria në Fresk. U pagua 100 mijë Lekë nga porositësi.

Rritja nuk do të merret në pagën e Majit. Ibrahimaj: Verifikim dokumentacionit për mbi 200 institucione.

130 mijë punonjësit e administratës publike nuk do ta marrin rritjen ne pagën e muajit Maj. Ministrja e Financave thotë se shkak për këtë shtyrje janë verifikimet e vendimeve të marrë nga qeveria, që sipas saj kërkojnë kohë.

Egnatia shkruan emrin në histori. Fitoi kupën e Shqipërisë, mundi Tiranën në finale.

Egnatia shkruan emrin në historinë e futbollit shqiptar duke fituar për herë të parë kupën e Shqipërisë. Skuadra nga Rrogozhina fitoi 1-0 në shtesa me Tiranën që luajit me 10 lojtarë që prej mesit të pjesës së parë.

