Lajme Tv Klan 1 Tetor 2022, ora 23:00

00:30 02/10/2022

Spiker: Redi Prifti

Headline 1 Tetor 2022

Rama: Fasha 800kw/h mund të aplikohet në Nëntor. Institucionet target kursimi 15% të energjisë.

Kryeministri Rama sqaron se fasha per konsumin mbi 800 kilovatore te energjise elektrike mund te vendoset ne nentor, nese nuk kursehet dhe nese mungojne reshjet. Ai tha se te gjitha institucionet duhet te kursejne 15 % te energjise.

Berisha: Revolta të fuqishme kundër Ramës. Të gjithë në bazë, nuk fitohet me aktivitete.

Ne mbledhjen e Keshillit Kombetar, kryetari i Partise Demokratike Sali Berisha paralajmeroi revolta te fuqishme kunder qeverise Rama dhe u kerkoi te gjithe demokrateve te zbresin ne baze per te ngritur ne kembe qytetaret.

“Tirana Multifunctional Center”. Fiton projekti i studios daneze. Do ndërtohet pas Pallatit të Kulturës

Projekti i studios daneze “Sibra” është shpallur fitues për “Qendren Multifunksionale të Tiranes”, qe do te ngrihet afer Pallatit te Kultures. Kryeministri Rama dhe kryebashkiaku Veliaj thane se kjo ndertese do t’i jape me shume zhvillim kryeqytetit.

Ndryshon sërish çmimi karburanteve, nafta ulet me 6 lekë. Benzina bie me 5 lekë, gazi nuk ndryshon.

Ndryshon sërish çmimi I karburanteve në vendin tonë. Bordi i transparencës vendosi të ulë me 6 lekë naftën e cila do të shihtet me 223 lekë litri. Bie edhe çmimi I benzinës e cila do të shitet 5 lekë më lirë. Gazi nuk ndryshon.

Linja e re e gazit me Greqisë e Bullgarisë, Leyen: Europa do të çlirohet nga gazi Rus.

Vihet ne pune linja e re interkonjeksionit te gazit mes Bullgarise dhe Greqise. Presidentja e Komisionit Europian Ursula Von Der Leyen tha se Europa i ka te gjitha kapacitetet per t’u cliruar pergjithmone nga gazi rus.

Rusia, veto rezolutës SHBA-Shqipëri për Ukrainën. Biden: Do të mbrojmë çdo centimeter territor të Nato-s.

Rusia bllokon me veto rezoluten e shqiptao-amerikane ne Keshillin e Sigurimit te Kombeve te Bashkuara kunder aneksimit te 4 rajoneve te Ukraines. Presidenti Biden thote se Amerika do te mbroje cdo centimeter toke te NATO-s.