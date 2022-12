Lajme Tv Klan 10 Dhjetor 2022, ora 15:30

17:25 10/12/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 10 Dhjetor 2022 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 10 Dhjetor 2022

Laboratori i kokainës në Frakull, SPAK nis hetimet e pasurive të personave të arrestuar.

Korrupsioni, Yuri Kim: Përpara ligjit të gjithë të barabartë. SHBA do të vijojnë me sanksione.

Primaret në PD, të dielën votohet në 5 bashki që shkuan në balotazh.

Gratë në Shqipëri dominojnë në universitete dhe në tregun e punës.

Sërish tensione në veri të Kosovës. Prishtina diskuton shtyrjen e zgjedhjeve.

Arrestimi i nën-presidentes të Parlamentit Europian, mediat: Mori thasë me para për të lobuarit pro Katarit.

Botërori largon 7 trajnerë. Përgjegjës për dështimin e skuadrave të tyre.