Lajme Tv Klan 10 Dhjetor 2022, ora 23:15

Spiker: Redi Prifti

Headlines 10 Dhjetor 2022

Laboratori i kokainës në Frakull, SPAK nis hetimet e pasurive të personave të arrestuar.

Prokuroria e Posaçme nis vetrifikimet për pasurinë e të arrestuarve si organizator të trafikut të 430 kilogramëve kokainë që u kapën në Frakull të Fierit. SPAK kërkon informacion nga Kadastra edhe për familjarët e tyre

Korrupsioni, Yuri Kim: Përpara ligjit të gjithë të barabartë. SHBA do të vijojnë me sanksione.

Ambasadorja amerikane Juri Kim kërkon nga Institucionet e drejtësisë që të çojnë përpara ligjit çdo person e zyrtar të korruptuar. Ajo paralajmëron se SHBA do të vijoje me sanksionet dhe shpalljet “non grata” në Ballkanin Perëndimor.

Primaret në PD, të dielën votohet në 5 bashki që shkuan në balotazh.

Partia Demokratike zhvillon nesër fazën e dytë të primareve në 5 bashkitë që kaluan në balotazh. Zgjedhje do të mbahen në Dibër, Fier, Librazhd, Mat dhe Mirditë, ku asnjë prej kandidatëve nuk arritën të marrin më shumë 50% të votave.

Gratë në Shqipëri dominojnë në universitete dhe në tregun e punës.

Gati 60 për qind e studentëve që ndjekin arsimin e lartë në vendin tonë janë femra, ndërsa rekordin e thyen deget e mësuesisë me rreth 80 për qind të studenteve femra. Kjo është reflektuar edhe në tregun e punës ku vajzat dhe gratë përbëjnë shumicën.

Tensionohet situata në veri të Kosovës, serbët bllokojnë rrugët. Shkëmbim zjarri mes grupeve kriminale dhe policisë.

Tensionohet sërish situata në veri të Kosovës. Dhjetra persona bllokuan rrugët në Mitrovicën e Veriut dhe Zveccan, ndërsa policia iu përgjigj me zjarr të shtënave nga ata që i konsideroi si grupe kriminale. Presdidentja Osmani shtyn per në prill zgjedhjet

Maroku bën hisotrinë, kalon në gjysëmfinalet e Botërorit duke eliminuar Portugalinë, shpërthen festa.

Mbrëmja e dyte e çerkfinaleve të botërorit ka sjellë një tjetër surprizë të madhe. Maroku eliminon Portugalinë dhe shkruan historinë e futbollit afrikan duke shkuar në 4 më të mirat e botës. Shperthen festa ne Rabat e shume qytete te tjera