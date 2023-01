Lajme Tv Klan 10 Janar 2023, ora 15:30

17:24 10/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 10 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Anjola Hamzaj

Headlines 10 Janar 2023

4 denoncime për vjedhje për Rozeta Dobin. Dalin përgjimet që zbuluab 400 mijë Eurot.

Kater denoncime te tjera jane bere ne polici per RozetaDobin, sanitarenqevodhi 120 mije euro ne shtepine e ish -zyrtaresAldaKlosi, por ne asnjerinprejtyrenukflitet per shumaparash. Autoritetet po hetojne per burimin e tyre.

Kapen 3 ‘’zyrtarët e rremë’’ që u morën 25 mijë Euro bizneseve. Në kërkim 2 të tjerë.

Policia godet njegrkishinmarreshumatekonsiderueshmeparashdisabiznesmeneve ne Tirane, duke u heqursizyrtarevendore. Tre prejmashtruesve bien ne pranga, dytetjereshpallen ne kerkim.

Publikohen pamjet para arrestimit të Antonio Lekës. Ishte nisur ‘’për të vrarë politikanët’’.

Publikohenpamjetfilmike para arrestimitte Antonio Lekes, 36 -vjecaritqe u arrestuangapolicia e Lezhesnjedite me pare, pasi u kapiarmatosur. Ai u denoncuangafamilja e tij, ndersakishtedeklaruar se do tevristedisapolitiakane.

Covid, ekspertët: Situata në Kinë nuk duhet të na shqetësojë.Po kalon në endemi.

Vala e re e covid -19 qe ka goditurKinennukduhetteshqetesojeShqiperine. Ekspertetthone se variantetqeqarkullojnetani ne Kinekaneqarkulluar me pare ne Europe dhesugjerojne se covid duhetetetrajtohetsiendemi.

Moti i keq përfshin gjithë vendin. Porti i Durrësit pezullon tragetet me Barin.

Moti ikeq, me reshjeshiu e debore ne zonatmalore, ka perfshiregjithevendin, duke shkaktuaredheprobleme. Ne Durres, autoritetiportualpezulloitragetet e linjes me Barin, per shkaktedetittedallgezuar.

Biden, njësoj si Trump. I gjenden dokumente sekrete në zyrën private.

Lojërat olimpike, vështirësohet kualifikimi për atletët shqiptarë.