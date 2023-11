Lajme Tv Klan 10 Nëntor 2023, ora 19:30

21:35 10/11/2023

#lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 10 Nëntor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 10 Nëntor 2023

Emigrantët, Rama: Jo çështje interesash. Meloni është keqkuptuar, nuk do të ketë vetëm meshkuj në kamp.

Kryeministri Rama insiston se marreveshja me Italine per emigrantet nga vendet e Afrikes se Veriut nuk eshte çështje interesash. Ai thotë se deklaratat e Melonit janë keqkuptuar, pasi në kamp nuk do te kete vetem meshkuj.

Kadare: Nuk e kuptoj ku qëndron problemi për emigrantët. Berisha: Pakti, antikushtetues.

Ne nje interviste per mediat italiane, shkrimtari Ismail Kadare, thote se nuk e kupton se ku qendron problemi per marreveshjen per emigrantet, ndersa i quan protestat si loje per pushtet. Por Berisha thote se pakti eshte antikushtetues.

Demokratët përplasen me njëri-tjetrin në Kuvend. Sula e Çollaku konfrontohen fizikisht.

Demokrate perplasen verbalisht dhe fizikisht me njeri – tjetrin ne kuvend. Deputeti Dashnor Sula konfliktohet me Kreshnik Çollakun, per shkak se ky i fundit krijoi kuorumin ne komisionin parlamentar te integrimit.

Arrestohet në Stamboll Dritan Rexhepi. Kërkohej si porositës i rrëmbimit e zhdukjes së Jan Prenges.

Arrestohet ne Stamboll i shumekerkuari Dritan Rexhepi. I liruar pak kohe me pare nga burgu ne Ekuador, ai kerkohej ne Shqiperi si porosites i zhdukjes se Jan Prenges, pas nje konflikti per trafiqe narkotikesh me familjaret e tij.

Izraeli pranon pauzat 4-orëshe të luftimeve viktima e të plagosur nga sulmi ne spitalin “Al-shifa”.

Izraeli pranon te ndaloje bombardimet e gazes ne fasha 4-oreshe per te mundesuar korridoret humanitare te popullsise civile nga veriu ne jug. Nje sulm ne spitalin “Al-Shifa” shkakton viktima dhe te plagosur te shumte.

Eurostat: Spanjollët janë më jetëgjatët në Europë, bullgarët jetojnë më pak.

Banorët e Madridit në Spanjë jetojnë më shumë në Europë, ndërsa bullgaret jetojne me pak. Por jetëgjatësinë më të madhe si shtet e ka Lihteshtejni me 84.4 vjet. Ne Shqiperi ajo ka pesuar nje rritje te ndjeshme dhe arrin ne 79.1 vjet.

Publikohet lista e Kombëtares për ndeshjen me Moldavinë. Risia e vetme, Arbnor Muçolli.

Publikohet lista e kombetares per ndeshjen me Moldavine.

Trajneri Sivinjo do te grumbulloje 24 futbollistë, te cilet do te jene ne liste edhe per ndeshjen me Ishujt Faroe. Risia e grumbullimit këtë herë është rikthimi i Arbnor Muçollit

