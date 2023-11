Lajme Tv Klan 10 Nëntor 2023, ora 23:00

00:25 11/11/2023

#lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 10 Nëntor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 10 Nëntor 2023

Emigrantet, Rama: Jo çështje interesash. Meloni është keqkuptuar, nuk do të ketë vetëm meshkuj në kamp

Kryeministri Rama insiston se marrëveshja me Italinë për emigrantët nga vendet e Afrikës së Veriut nuk është çështje interesash. Ai thotë se deklaratat e Melonit janë keqkuptuar, pasi në kamp nuk do të ketë vetem meshkuj.

Kadare: Nuk e kuptoj ku qëndron problemi për emigrantët. Berisha: Pakti, antikushtetues

Në një intervistë për mediat italiane, shkrimtari Ismail Kadare, thotë se nuk e kupton se ku qëndron problemi për marrëveshjen për emigrantët, ndërsa i quan protestat si lojë për pushtet. Por Berisha thotë se pakti është antikushtetues.

Demokratët përplasen me njeri-tjetrin në kuvend. Sula e Çollaku konfrontohen fizikisht

Demokratë përplasen verbalisht dhe fizikisht me njeri – tjetrin në kuvend. Deputeti Dashnor Sula konfliktohet me Kreshnik Çollakun, për shkak se ky i fundit krijoi kuorumin në komisionin parlamentar të integrimit.

Arrestohet në Stamboll Dritan Rexhepi. Kërkohej si porositës i rrëmbimit e zhdukjes së Jan Prengës

Arrestohet në Stamboll i shumëkërkuari Dritan Rexhepi. I liruar pak kohë më parë nga burgu në Ekuador, ai kërkohej në Shqipëri si porositës i zhdukjes së Jan Prengës, pas një konflikti për trafiqe narkotikësh me familjaret e tij.

EUROSTAT: Banorët e Madridit jetojnë më gjatë në Europë, bullgarët më pak

Banorët e Madridit në Spanjë jetojnë më shumë në Europë, ndërsa bullgarët jetojnë më pak. Por jetëgjatësinë më të madhe si shtet e ka Lihteshtejni me 84.4 vjet. Në Shqipëri ajo ka pësuar një rritje të ndjeshme dhe arrin në 79.1 vjet.

Publikohet lista e kombëtares për ndeshjen me Moldavinë. Risia e vetme, Arbnor Muçolli

Publikohet lista e kombëtares për ndeshjen me Moldavinë.

Trajneri Sivinjo do të grumbullojë 24 futbollistë, të cilët do të jenë në listë edhe për ndeshjen me Ishujt Faroe. Risia e grumbullimit këtë herë është rikthimi i Arbnor Muçollit

/tvklan.al