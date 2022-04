Lajme Tv Klan 10 Prill 2022, ora 23:00

Shpërndaje







23:57 10/04/2022

Spiker: Reis Çiço

Edi Rama nis vizitën në Gjermani, nesër takime me presidentin Steinmeier dhe kancelarin Scholz

Kryeministri Edi Rama ka nisur sot vizitën në Gjermani, ku u prit me një ceremoni zyrtare. Ai do të zhvilloi nesër disa takime të rëndësishme përfshi atë me kancelarin Olaf Scholz dhe presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier

SHBA mbështet integrimin e shpejtë të rajonit në BE. Escobar sugjeron modelin kroat për shtetet e Ballkanit

Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin integrimin e shpejtë të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Europian. Gabriel Escobar u sugjeron shteteve te rajonit qe në këtë proces te ndjekin modelin e Kroacisë

“Do qesësh kafe”, zbardhen përgjimet e policëve në pikën kufitare të Morinës. Lekët i ndanin me njëri-tjetrin

Zbardhen përgjimet që çuan në pranga 30 punonjës policie të pikës kufitare të Morinës. Efektivët në bashkëpunim me njeri-tjetrin merrnin shuma te ndryshme parash për kalimet e paligjshme të personave dhe mallrave kotrabandë.

Rriten me 12,4% rastet e dhunës në familje në Shqipëri. Lezha dhe Vlora, qytetet me incidencën më të lartë

Viti 2021 shënoi një rritje të ndjeshme të dhunës në familje. Prokuroria e Përgjithshme thotë se gjatë vitit të shkuar u shënuan 12.4 për qind më shumë raste se në 2020, ndërkohë që Lezha dhe Vlora janë qytetet me incidencën më të lartë

Macron dhe Le Pen shkojnë në balotazh. Vetëm 5 pikë diferencë në raundin e parë

Ashtu siç kishin parashikuar sondazhet, zgjedhjet presidenciale në Francë kanë shkuar në balotazh. Sipas të dhënave paraprake, Emanuel Makron ka marrë rreth 29% të votave, kundrejt 24% që ka marrë Marine Le Pen e ekstremit të djathtë.