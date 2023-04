Lajme Tv Klan 10 Prill 2023, ora 19:30

20:49 10/04/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 10 Prill 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 10 Prill 2023

Kercenuan biznesmenin me jete qe te terhiqej nga tenderi, tre ne pranga e nje ne kerkim

Policia arreston tre persona dhe shpalli ne kërkim nje tjeter, pasi kishin kërcënuar me jete nje biznesmen. Ata i kërkonin qe te terhiqej nga nje tender i fituar ne bashkinë e Tiranes, ne te kundërt do te vrisnin ate dhe djalin e tij.

Tre te dyshuar per vrasjen ne don bosko. Njeri, me precedente te theksuar kriminale

Policia ka nen vëzhgim 3 persona te dyshuar si autore te ngjarjes me 1 te vrare dhe 5 te plagosur ne Don Bosko, por nuk ka mundur te siguroje prova te mjaftueshme per implikimin e tyre. Njeri rezulton me precedentë kriminale.

Partitë, gati për nisjen e fushatës. PS nis me mjelljen e pemëve. “BF”, tubim ne Air Albania

Kur mbeten vetëm pak ditë nga çelja zyrtare e fushatës për 14 majin zbulohen detaje nga përgatitjet e të dyja kampeve. Socialistët e nisin me mbjellje pemësh ndërsa koalicioni “Bashkë fitojmë” organizon një tubim në stadiumin Air Albania.

Escobar vizon neser Tiranen. Takim me kryeministrin Rama e Presidentin Begaj

Gabriel Eskobar, Zëvendës-ndihmës Sekretari Amerikan i Shtetit dhe i dërguari i posaçëm per Ballkanin Perëndimor viziton nesër Tiranën. Ne 3 ditët e qëndrimit ai takon kryeministrin Rama, presidentin Begaj dhe disa deputete te opozitës.

Rimarrja e patentes, 90% ngeles ne testim.350 leje drejtimi te hequra gjate 1 viti

90% e drejtuesve të mjeteve që kane humbur patentën nga ulja e pikëve kane ngelur në provim. Ri-testimi tregoi se shumica e atyre qe rezultuan te paafte per te drejtuar mjetin, kane 10 vjet eksperience. Ne 1 vit u hoqën 350 patenta.

Dokumentet “top secret” te Pengatonit: Ukraina po behet gati per kunderofensive

Dokumentet “Top Secret” te rrjedhura nga Pentagoni tregojne se ushtria ukrainase po mobilizohet per te kundërsulmuar ushtrinë ruse ne pranvere. Por dalja e ketyre informacioneve mund te ndryshoje planet.

Durresi e Apollonia ne platformen e google, promovohen si pasuri kulturore boterore.

Platforma “Google Art dhe Kulture” perfshin ne hapesiren e te 2 mije pasurive kulturore boterore edhe parqet arkeologjike te Durresit dhe Apollonisë. Listimi i tyre pritet te shtoje interesin e te huajve per te vizituar Shqiperine.

/tvklan.al