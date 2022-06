Lajme Tv Klan 10 Qershor 2022, ora 19:30

20:57 10/06/2022

Spiker: Drini Zeqo

Headlines 10 Qershor 2022

Kombëtarja, prej sonte në Tv Klan. 4 vjet transmetim falas i të gjitha ndeshjeve në ekranin kampion të shqiptarëve

Kombetarja kuqezi rikthehet sonte ne ekranin e Televizionit Kombetar Klan, me ndeshjen kunder Izralit, te vlefshme per Ligen e Kombeve. Per 4 vjet me radhe, Tv Klan do te transmetoje te gjitha ndeshjet e perfaqesueses sone, brenda dhe jashte vendit.

Arratisja spektakolare e 3 shqiptarëve nga burgu i Treviso-s. Dy kapen, ikën Edison Pula

Sekuestrohen 5 milionë Euro pasuri të Gentian Sharrës në Elbasan. U kap pas dëshmisë së Dumanit

Policia dhe prokuroria e Elbasanit sekuestrojne 5 milione euro pasuri te nje prej personave te arrestuar ne baze te deshmise se Nuredin Dumanit. Behet fjale per Gentian Sharren, i cili dyshohet se e ka vene pasurine e tij nga aktivitetet kriminale.

Ulen çmimet e ushqimeve. Sheqeri bie me 17 Lekë. Orizi kokërgjatë me 8 Lekë. Rritet vetëm mielli masiv

Bordi i transparencës miraton marzhet e reja të fitimit për ushqimet, duke përcaktuar çmimet e reja tavan për disa nga produktet e shportës. Orizi do shitet me 8 leke me pak, ndërsa sheqeri bie me 17 lekë per kilogram. Rritje peson vetem mielli masiv

Berisha paralajmëron protesta: Jetik për vendin krijimi i një fronti opozitar

Sali Berisha paralajmeron nisjen e protestave përpara vjeshtës. Kryetari i Partise Demokratike thote se vendi ka nevoje per krijimin e nje fronti te gjere opozitar per t’u perballur me qeverine e Edi Rames.

Japonezët prodhojnë lëkuren e njeriut në laborator. Arrin të shëroje veten

Shkencëtarët japonezë arrijne te krijojne ne laborator lëkurën e njeriut, e cila eshte e afte te sheroje veten, pa asnje dallim nga lekura njerezore. Hapi i radhes eshte shtimi i sistemit nervor dhe i qarkullimit te gjakut.