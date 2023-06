Lajme Tv Klan 10 Qershor 2023, ora 23:00

23:55 10/06/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:00 data 10 Qershor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 10 Qershor 2023

Debati për asociacionin, Rama e Kurti takohen në Gjakovë me 14 Qershor në mbledhjen e dy qeverive

Kryeministri Rama takohet me 14 qershor me kryeministrin Kurti ne mesin e debatit qe ka shkaktuar drafti per Asociacionin. Ata do te marrin pjese ne mbledhjen e perbashket te dy qeverive qe do te mbahet ne Gjakove.

Shkrimi i NY Times: Me tensionet në Kosove Kurti po ndihmon Vuçiçin

Gazeta prestigjoze Nju Jork Times i kushton nje artikull situates ne Kosove, ne te cilin thuhet se tensionet “vetëm ndihmojnë Vuçiçin” duke ndezur pasionet për territorin që serbët e shohin si pjesë të vendit të tyre, ndersa Kurti po e ndihmon vazhdimish ate.

Berisha fton në negociata deputetët e grupit, Bardhi: Mund të jenë fraksion në PD

Sali Berisha fton deputetet e grupit te drejtuar nga Gazment Bardhi, qe te ulen negociata per te gjetur rrugen e bashkimit permes nje fraksioni brenda Partise Demokratike. Berisha thote se eshte koha per krijimi e nje fronti te gjere opozitar.

Ndërpriten kërkimet për dy të zhdukurit në Sarandë. Policia vijon hetimet

Policia ndepret kerkimet ne terren, ne zonen e Sarandes, per Fatmir Sulovarin dhe Leonard Theodhorin. Ata dyshohet se jane vrare, por ne disa jave kerkime qe perfshine edhe Ksamilin, policia nuk mundi t’i gjeje trupat e tyre.

Mali i Zi në heshtje zgjedhore. Sondazhet nuk parashikojnë fitues për të formuar qeverinë

Qytetaret e Malit te Zi u drejtohen neser kutive te votimit per here te trete brenda 9 muajve, ne perpjekje per te zgjedhur qeverine e re. Sondazhet tregojne se asnje nga partite ne gare nuk do te marre shumicen e nevojshme.

Manchester City hyn në histori, fiton për herë të parë Champions League. Mund Interin në finale

Mncester Siti hyn në historinë e futbollit europian duke fituar për herë të parë Çempions Ligën. Anglezët e Pep Guardiolës triumfuan në finalen e Stambolllit duke mundur Interin me rezultatin 1 me 0./tvklan.al