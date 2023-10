Lajme Tv Klan 10 Tetor 2023, ora 19:30

Shpërndaje







20:45 10/10/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 10 Tetor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Reis Çiço

Headlines 10 Tetor 2023

Evakuohen 11 shqiptarë të tjerë nga Izraeli. Netanjahu: Lufta do të ndryshojë Lindjen e Mesme. S’ndalen bombardimet, 1800 të vrarë në 4 ditë.

11 shtetas të tjerë shqiptarë evakuohen nga Izraeli përmes një fluturimi të organizuar nga Mali i Zi. Në terren nuk ndalen bombardimet. Numri i viktimave nga të dyja palët arrin mbi 1800. Edhe Hezbollahu hedh raketa drejt Izraelit nga Libani.

Lirohet Dritan Goxhaj, apeli rrëzon vendimin për ekstradimin e ish-luftltarit të UÇK.

Gjykata e Apelit në Tiranë liron nga qelia ish-luftëtarin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Dritan Goxhaj. Trupa gjykuese rrëzoi edhe vendimin e Shkallës së Parë për ekstradimin e tij drejt Gjykatës Speciale të Hagës.

Ndryshon parashikimi i FMN për ekonominë shqiptare: Rritje me 3.6%, renditet e treat në rajon.

Ekonomia shqiptare do të rritet me 3.6% gjatë vitit 2023. Fondi Monetar Ndërkombëtar rishikon vlerësimin e tij duke parashikuar një rritje me 1.4% më shumë. Ekonomia shqiptare renditet e treta në rajon për rritjen vjetore.

‘’Flakë në det’’, shefi i Komisariatit të Laçit lehtësoi lëvizjet e grupit të Gëzim Çelës.

Gjykata e Posaçme lë qeli shefin e Komisariatit të Laçit, Dritan Metaj të arrestuar gjatë operacionit “Flakë në det”. Nga hetimet u zbulua se zyrtari i policisë lehtësonte lëvizjet e anëtarëve të grupit kriminal të Gëzim Çelës.

Biden merret në pyethe për dokumentet sekrete. Prokurori Special shkob në Shtëpinë e Bardhë.

Presidenti amerikan Xho Bajden merret në pyetje nga një prokuror special, për dokumentet sekrete që u gjetën në njërën nga zyrat dhe rezidencat e tij vitin e kaluar. Presidenti pranoi të merret në pyetje, por ndaj tij nuk janë ngritur akuza penale.

Sfida me Çekinë, Broja me shqetësime në gju. Bare nuk stërvitet me grupin.

Kombëtarja shqiptare zhvillon stërvitjen e parë, 2 ditë nga ndeshja e rëndësishme përballë Çekisë. Broja ka ndjerë shqetësime në gju, Bare nuk është stërvitur me grupin ndërsa Gjasula po kalon një virozë. Shiten edhe biletat e fundit.

/tvklan.al