Lajme Tv Klan 11 Nëntor 2022, ora 19:30

21:00 11/11/2022

#Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 11 Nëntor 2022

Spiker: Reis Cico

Headlines 11 Nëntor 2022

Plagosen me thikë kreu i bashkisë së Divjakës dhe shoferi i tij. U goditën nga një ish-punonjës.

Plagosen me thikë kryebashkiaku i Divjakës, Fredi Kokoneshi dhe shoferi i tij. Autor u sulmit është një ish-punonjës i bashkisë i cili u arrestua nga policia. Mësohet se shkak i sulmit është bërë një debat për motive të dobëta.

870 KG kanabis në serat e Beratit. Në pranga 11 persona, kishin punësuar 95 gra.

870 kilogram kanabis gjeti policia gjatë kontrollit në disa sera në fshatin Rërëz të Beratit. Në pranga ranë 11 persona si organizatorë të këtij aktiviteti ku ishin punësuar 95 gra të ardhura nga qytete të tjera.

Rama në Sky News: Sulmi ndaj emigrantëve shqiptarë, i llogaritur. Pres falje nga Britania.

Kryeministri Edi Rama i konsideron të ekzagjeruara dhe të për qëllime elektorale deklaratat e sekretares së brendshme britanike për emigrantët shqiptarë. Ai thotë se ky ishte një sulm i llogaritur, ndaj dhe pret falje nga qeveria britanike.

Protesta e opozitës, Berisha: Rama nuk i shpëton dot më përballjes me popullin.

Nje dite përpara protestës se opozitës, kryetari i Partise Demokratike, Sali Berisha, paralajmëroi kryeministrin Rama se nuk do t’i shpëtojë dot përballjes me popullin. Ai i kërkoi policisë te mos behet mercenare e kryeministrit.

Britania drejt një recesioni të gjatë. Ministri i Financave do të rrisë taksat.

Ekonomia britanike është tkurrur sërish dhe me shumë gjasë do të kalojë në një recesion të gjatë. Ministri britanik i financave do të paraqesë një plan javën e ardhshme me synim uljen e inflacionit duke mbrojtur shtresat më të dëmtuara.

“Zemër Luana”, rekord shikueshmërie edhe në YouTube. Mbi 1 milion klikime në vetëm 3 ditë.

Spektakli “Zemer Luana” i autores Luana Vjollca ka shënuar një rekord shikueshmërie edhe në rrjetet sociale. Në vetëm 3 ditë, puntata e parë e këtij spektakli ka marrë më shumë se 1 milion klikime në YouTube.