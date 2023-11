Lajme Tv Klan 11 Nëntor 2023, ora 19:30

21:10 11/11/2023

#lajme, #edicioniinformativ ora 19:30 data 11 Nëntor 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 11 Nëntor 2023

Vdes në fushë futbollisti i Egnatias, Dwamena. Pësoi arrest kardiak gjatë ndeshjes në Rrogozhinë

Tragjedi ne kampionatin shqiptar te futbollit. Futbollisti ganez, Rafael Duamena, i cili luan për Egnatian, humbi jetën pas një arresti kardiak që pësoi teksa ishte në fushë në ndeshjen kundër Partizanit, e cila po luhej në Rrogozhinë.

Emigrantët, Rama: S’do ta bënim për asnjë vend tjetër. Meloni: Pakti parandalon dyndjet

Kryeministri Rama deklaron se Shqipëria nuk do ta bënte me asnjë vend tjetër marrëveshjen për emigrantet qe beri me Italinë. Ndërsa kryeministrja Meloni thote se kjo marrëveshje do te ndihmoje ne parandalimin e dyndjes se emigranteve.

Kathimerini: Greqia bllokon “Shqipërinë” në BE. S’firmos dokumentin për hapjen e kapitujve

Gazeta me e madhe greke, “Kathimerini”, raporton se Greqia ka bllokuar Shqipërinë në Bashkimin Europian, në shenjë hakmarrjeje ndaj arrestimit te Fredi Belerit, duke mos firmosur dokumentin për hapjen e kapitujve.

Publikohet foto e shqiptarit të vrarë në Ekuador në sy gruas. Mbeten mister motivet

Publikohet foto e shqiptarit të ekzekutuar një ditë më parë në Guajakil të Ekuadorit. 53 -vjeçari Arjanit Rizai u qellua për vdekje nga dy persona, në sy të bashkëshortes, për motive që mbeten ende mister.

Shqipëria e italia, në garë për ekstradimin e të shumëkërkuarit Dritan Rexhepi

Si Shqipëria, dhe Italia ka nisur procedurat për ekstradimin e “baronit të drogës”, Dritan Rexhepi, i arrestuar një ditë më parë në Stamboll. Ky pritet të jetë një proces i komplikuar, për shkak të kritereve që zbatohen në raste te tilla.

Konferencë për Gazën në Paris, polemika mes Macron e Netanyahu

Polemika në Paris mes kryeministrit izraelit Benjamin Netanjahu dhe Presidentit francez Emanuel Makron, pasi shefi i Elizesë i bëri thirrje kreut të qeverisë së Tel Avivit të ndalë vrasjen e civilëve palestinezë në Rripin e Gazës.

Euro 2024, Sylvinho kërkon përgatitje dhe impenjim nga të gjithë: Kemi dy finale

Trajneri i kombëtares, Silvinjo kërkon impenjim maksimal nga futbollistët në mënyrë që të sigurohet kualifikimi në europian që në ndeshjen me Moldavinë. Trajneri thotë se para skuadrës janë dy finale të rëndësishme. /tvklan.al