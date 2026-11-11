Lajme, #edicioniinformativ ora 19:30, 11 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Reis Çiço
Headlines
PS: Jo shtyrje afati për “zgjedhoren”. Berisha: Proporcional kombëtar dhe lista të hapura 100%
Socialistët nuk do të mbështesin një kërkesë për shtyrjen e reformës zgjedhore përtej 30 nëntorit, duke paralajmëruar se mund ta votojnë në mënyrë të njëanshme. Ndërsa Berisha kërkon sistem proporcional kombëtar me lista 100% të hapura.
Veliaj, kërkesë Ballës: Komision parlamentar për të hetuar transferimin dhe kërcënimet ndaj meje
Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, i kërkon kreut të grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, të iniciojë ngritjen e një komisioni parlamentar për të hetuar transferimin dhe kërcënimet që thotë se janë bërë ndaj tij nga kryeministri Rama.
Stuhia “Charles” do të përfshijë Shqipërinë me erë të fortë dhe rrebeshe
Shqipëria do të përfshihet të enjten dhe të premten nga stuhia “Charles”, që ka goditur edhe vende të tjera të Europës. Ajo do të shoqërohet me erë të fortë dhe reshje intensive shiu, teksa zonat më të prekura prej saj do të jenë ato veriore.
Arrestohet 44-vjeçari shqiptar me 3 emra. I dënuar për 4 vrasje në Shqipëri dhe Greqi
Policia greke ka arrestuar një shqiptar me rrezikshmëri të lartë shoqërore, që mbante 3 emra. Ai është një 44-vjeçar, i cili është gjetur fajtor për të paktën 4 vrasje në Shqipëri dhe në Greqi, ku është dënuar me dy burgime të përjetshme.
Bisedimet Kiev-Moskë mbyllen pa arritje. Diskutime për sigurinë pas luftës dhe të burgosurit
Mbyllen pa arritje të mëdha bisedimet në Abu Dabi mes Kievit dhe Moskës, të ndërmjetësuara nga SHBA. Gjatë takimit u ra dakord për një tjetër shkëmbim të burgosurish, por për thelbin e problemit, lëshimet territoriale, nuk pati asnjë përparim.
Maran: Nesër me Finlandën synimi janë vetëm 3 pikët. Sfida, live në TV Klan
Kombëtarja kreu sot stërvitjen e fundit zyrtare përpara ndeshjes së të enjtes me Finlandën, e vlefshme për Ligën e Kombeve. Trajneri Rolando Maran tha se synimi i vetëm janë 3 pikët. Sfida do të transmetohet drejtpërdrejt në TV Klan.
/tvklan.al