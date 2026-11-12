Lajme, #edicioniinformativ ora 23:55, 11 Nëntor 2026 #TvKlan #klanlajme
Spiker: Redi Prifti
Headlines
Rama: Shohim një derë të hapur në BE. Tani s’ka më flamingo, por duar të tjera pas protestave
Kryeministri Edi Rama tha gjatë një bashkëbisedimi në Dublin se tashmë Shqipëria po sheh një derë të hapur për të qenë pjesë e BE-së. Rama foli edhe për protestat, për të cilat tha se tashmë nuk u përkasin flamingove dhe se janë duar të tjera pas tyre.
PS: Jo shtyrje afati për “Zgjedhoren”. Berisha: Proporcional kombëtar dhe lista të hapura 100%
Socialistët nuk do të mbështesin një kërkesë për shtyrjen e reformës zgjedhore përtej 30 nëntorit, duke paralajmëruar se mund ta votojnë në mënyrë të njëanshme. Ndërsa Berisha kërkon sistem proporcional kombëtar me lista 100% të hapura.
Veliaj, kërkesë Ballës: Komision parlamentar për të hetuar transferimin dhe kërcënimet ndaj meje
Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, i kërkon kreut të grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla, të iniciojë ngritjen e një komisioni parlamentar për të hetuar transferimin dhe kërcënimet që thotë se janë bërë ndaj tij nga kryeministri Rama.
Stuhia “Charles” do të përfshijë Shqipërinë me erë të fortë dhe rrebeshe
Shqipëria do të përfshihet të enjten dhe të premten nga stuhia “Çarls”, që ka goditur edhe vende të tjera të Europës. Ajo do të shoqërohet me erë të fortë dhe reshje intensive shiu, teksa zonat më të prekura prej saj do të jenë ato veriore.
Maran: Nesër me Finlandën synimi janë vetëm 3 pikët. Sfida, live në TV Klan
Kombëtarja kreu sot stërvitjen e fundit zyrtare përpara ndeshjes së të enjtes me Finlandën, e vlefshme për Ligën e Kombeve. Trajneri Rolando Maran tha se synimi i vetëm janë 3 pikët. Sfida do të transmetohet drejtpërdrejt në TV Klan.
/tvklan.al