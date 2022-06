Lajme Tv Klan 11 Qershor 2022, ora 23:15

00:30 12/06/2022

Spiker: Reis Çiço

Headlines 11 Qershor 2022

Tritol makinës në ecje në Unazen e Madhe, vritet një 27-vjeçar nga Berati

Vritet në një atentat me tritol një 27-vjeçar në Unazën e Madhe në Tiranë, teksa makina e tij u hodh ne ere gjatë kohës që ishte ne lëvizje. Ai ishte me precedentë penale, i hetuar per tentative vrasjeje. Në makinë i gjendet një pistoletë.

Zbardhet skema e trafikut të ilaçeve. Merreshin falas në Itali, shiteshin në Shqipëri

Zbardhet skema e trafikut të ilaçeve anti-covid mes Italisë dhe Shqipërisë. Hetimet zbulojnë se barnat merreshin falas ne Milano dhe shiteshin me çmime te shtrenjta ne Shqipëri. Anëtarët e grupit siguronin edhe trajtime ne spitalet italiane.

Pajisjet përgjuese në Rinas? Flet skocezi: Nuk kemi kryer spiunazh

Flet për here te pare shtetasi skocez i ndaluar ne Rinas nen dyshimin se kishte ardhur ne Shqiperi për spinuazh. Ai deklaron per mediat britanike se pajisjet e tij nuk kryenin përgjime, por autoritetet shqiptare vijojnë verifikimet.

Kosova, rekord importesh nga Serbia. Në 2021, 300 mln Euro më shumë se në 2019

Pavarësisht vendosjes se reciprocitetit Kosova shton importin e mallrave serbe. Viti 2021 shënoi një rekord të importeve nga Serbia me 300 milionë euro me shume se në 2019, duke ua kaluar edhe atyre nga Shqipëria.

Putin ,mund të rrëzohet nga pushteti brenda pak muajsh: Ish-agjenti: S’e mban dot postin

Vladimir Putin mund te rrezohet nga pushteti brenda pak muajsh. Një ish-agjent britanik thotë se ai nuk do te mund ta mbaje dot pushtetin, për shkak se është i sëmurë. Ndërkohë Gjermania nis drejt Ukrainës artilerinë e saj moderne.

Reja i zhgënjyer nga lojtarët pas humbjes. Futbollistët, kritika edhe nga Ernest Gjoka

Edi Reja shprehet i zhgënjyer nga lojtarët pas humbjes 2 – 1 ne Air Albania. Kritika ndaj futbollisteve ka edhe trajneri Ernest Gjoka, i cili iu bashkua mbrëmë komentit te sfidës se transmetuar mbrëmë në ekranin e Televizionit Klan.