Lajme Tv Klan 11 Tetor 2023, ora 19:30

21:33 11/10/2023

Spiker: Reis Çiço

Headlines 11 tetor 2023

300 mijë forca izraelite rrethojnë Gazën. Shkon në mbi 2100 numri i viktimave nga konflikti.

Nuk kane te ndalur luftimet mes Izraelit dhe Hamasit ne Lindjen e Mesme. Ne diten e peste te konfliktit 300 mije forca izraelite kane rrethuar Rripin e Gazes, ndersa numri i viktimave nga te dyja palet ka arritur ne 2100.

Rezoluta për Kosovën, vijojnë diskutimet mes mazhorancës e opozitës për të gjetur dakordësinë.

Mazhoranca dhe opozita bien dakord per te votuar nje rezolute te perbashket ne parlament per situaten ne Veri te Kosoves, duke mbështetur teresisht rezoluten e ligjvënësve ne Prishtine dhe duke kerkuar hetim ndërkombëtar per aktin terrorist.

Sekuestrohen pasuritë e Gëzim Çelës. SPAK e akuzon si kreun e një grupi të narkotrafikut.

SPAK sekuestron 11 pasuri ne pronesi te Gezim Çeles dhe disa anetareve te grupit te tij, te cilet akuzohen per trafik nderkombetar te lendeve narkotike. Pasurite dyshohen se rrjedhin nga aktiviteti kriminal.

3 minorenë në pranga për mashtrim seksual, morën 30 mijë Euro nga 150 persona.

Tre adoleshentë minorene procedohen nga policia e Tiranës për mashtrim kompjuterik. Përmes faqeve online ata kishin mundur të përvetësonin 30 mijë euro nga 150 persona të cilët i kishin mashtruar duke iu ofruar shërbime seksuale.

Kosova merr dronë nga SHBA. Stoltenberg: E rëndësishme rritja e forcave ushtarake.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhurojnë Kosovës 7 dronë të rinj ushtarakë që do të përdoren nga organet e zbatimit të ligjit. Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg thotë se Aleanca e konsideron të rëndësishme shtimin e forcave të KFOR në Kosovë.

Nesër përballja me Çekinë. Sylvinho: Kjo vetëm finalja e pare. Broja nuk do të luajë.

Shqiperia perballet neser ne “Air Albania” me Cekine per kualifikueset e Euro 2024. Trajneri Silvinjo thote se ndeshja e neser do te jete vetem finalja e pare e tre ndeshjeve qe kane mbetur ne grup. Armando Broja nuk do te luaje per shkak te demtimit.

