Lajme Tv Klan 12 Gusht 2022, ora 15:30

16:51 12/08/2022

Spiker: Redi Prifti

Headline 12 Gusht 2022

Shqipëria dorëzon në KIE notën verbale kundër raportit të Dick Marty. Kërkon rrëzimin e akuzave për trafik të organeve

Shqipëria dorëzon në Këshillin e Europës notën verbale kundër raportit të Dick Martyt. Tirana zyrtare kërkon rishikimin e raportit dhe hedhjen poshtë të akuzave për trafikim të organeve njerëzore në Shqipëri dhe Kosovë

Berisha: Në zgjedhjet lokale, me logon e PD. Kandidatët do zgjidhen përmes sistemit të primarëve

Kryedemokrati Sali Berisha, thotë se në zgjedhjet e ardhshme vendore Partia Demokratike do të kandidojë me siglën e vet ndërsa kandidatët për kryetar bashkie do zgjidhen përmes primareve. Nuk perjashton koalicionin me Ilir Meten

“S’ka grup kriminal”, SPAK shpall moskopetencë për “Alba Exotic Fruit”. Çësthja i kalon Durrësit

5 ngarkesat me kokainë të kapura në kontejnerët e “Alba Exotic Fruit” do të hetohen nga prokuroria e Durrësit. SPAK ka shpallur moskompetencën për këtë çështje, pasi nuk ka arritur të vërtetojë ekzistencën e një grupi kriminal

Rriten kërkesat e maturanteve për mësuesi. Interes I ulet për degët e bujqësorit dhe të shkencave ekzakte

Rritet interesi i maturantëve për të studiuar për mësuesi. Aplikimet për shkencat ekzakte dhe bujqësorin mbeten të njëjta si një vit më parë, ndërsa për herë të parë inxhinieria ia ka kaluar mjekësisë.

Bombardohet sërish centali bërthamor i Zaporizhias. OKB propozon krijimin e një zone të demilitarizuar

Të tjera predha goditën objektet pranë impiantit bërthamor të Zaporizhias. OKB bën thirrje per krijimin e një zone të demilitarizuar përreth centalit, për të shmangur një katastrofë që mund të sjellë pasoja shumë herë më të rënda se shpërhtimi i Çernobilit.