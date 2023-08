Lajme Tv Klan 12 Gusht 2023, ora 19:30

20:41 12/08/2023

Spiker: Redi Prifti

Headlines 12 Gusht 2023

8 orë luftë, RENEA ekzekuton 62-vjeçarin me probleme mendore që plagosi gruan dhe djalin

Forcat RENEA ekzekutojnë një 62-vjeçar në një fshat të Maliqit që për më shumë se 8 orë iu përgjigj me breshëri plumbash thirrjeve për t’u dorëzuar. Viktima me probleme mendore kishte plagosur me thikë bashkëshorten dhe djalin e tij.

Rama në Rai News 24: “bum” turistësh për çmimet e ulëta dhe plazhet e bukura

Në një intervistë për televizionin italian Rai Neës, kryeministri Rama tha se Shqipëria po përjeton një bum turistik për shkak të çmimeve konkurruese dhe plazheve fantastike. Surpriza këtë vit sipas tij janë italianët që po arrijnë në gjysmë milionë turistë.

Edhe britanikët dynden në plazhet shqiptare “Daily Mail”: 120 mijë turistë shkojnë çdo vit

Në Shqipëri po dynden edhe turistët britanikë. E përditshmja “Daily Mail” i fton ata të vizitojnë vendin tonë, për plazhet e mrekullueshme, por edhe për çmimet e ulëta. Tabloidi shkruan se 120 mijë britanikë e vizitojnë çdo vit vendin tonë.

Arrin në 80 numri i viktimave në Hauai. Qindra të zhdukur nga zjarret masive

Hauai po përballet me një prej tragjedive më të rënda në historinë e arkipelagut. Zjarret e kësaj jave kanë rënduar në 80 të vdekur bilancin e viktimave. Shifrat pritet të rriten për shkak se ka qindra të zhdukur pasi flakët përpinë zonat e banuara.

Merr fund telenovela, Harry Kane prezantohet te Bayern Munich: Ky klub ka mentalitet fitues

Merr fund telenovela “Harri Kejn”. Sulmuesi britanik u prezantua te Bajern Mynih si blerja më të shtrenjtë në historinë e Bundesligës me 110 milionë euro. Sulmuesi tha se zgjodhi bavarezët pasi kanë mentalitet fitues.