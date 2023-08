Lajme Tv Klan 12 Gusht 2023, ora 23:35

Shpërndaje







12:52 13/08/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:35 data 12 Gusht 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Headlines 12 Gusht 2023

Vritet me plumb në kokë shqiptri në Greqi. U gjet i pajetë në oborrin e shtëpisë

Një 51-vjecar shqiptar u gjet i ekzekutuar me një plumb në kokë në oborrin e shtëpisë së tij në ishullin Salamina të Greqisë. Ai është Aleksandër Zaka me origjinë nga Lushnja. Në pyetje nga policia po merret një mik i tij që gjeti trupin e pajetë.

8 orë luftë, RENEA ekzekuton 62-vjeçarin me probleme mendore që plagosi gruan dhe djalin

Forcat RENEA ekzekutojnë një 62-vjeçar në një fshat të Maliqit që për më shumë se 8 orë iu përgjigj me breshëri plumbash thirrjeve për t’u dorëzuar. Viktima me probleme mendore kishte plagosur me thikë bashkëshorten dhe djalin e tij.

Rama në Rai News 24: “bum” turistësh për çmimet e ulëta dhe plazhet e bukura

Në një intervistë për televizionin italian Rai Neës, kryeministri Rama tha se Shqipëria po përjeton një bum turistik për shkak të çmimeve konkurruese dhe plazheve fantastike. Surpriza këtë vit sipas tij janë italianët që po arrijnë në gjysmë milionë turistë.

Edhe britanikët dynden në plazhet shqiptare “Daily Mail”: 120 mijë turistë shkojnë çdo vit

Në Shqipëri po dynden edhe turistët britanikë. E përditshmja “Daily Mail” i fton ata të vizitojnë vendin tonë, për plazhet e mrekullueshme, por edhe për çmimet e ulëta. Tabloidi shkruan se 120 mijë britanikë e vizitojnë çdo vit vendin tonë.

Partizani mundet 2-1 nga Roma në miqësoren e luksit në ‘Air Albania’

Partizani humbet 2 – 1 miqësoren me Romën të zhvilluar këtë të shtunë në Tiranë në stadiumin “Air Albania”. Golat për skuadrwn e Murinjos u shënuan në pjesën e parë nga El Sharaui dhe Beloti. Për të kuqtë realizoi me penallti Tedi Cara./tvklan.al