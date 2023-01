Lajme Tv Klan 12 Janar 2023, ora 23:25

Shpërndaje







00:40 13/01/2023

#Lajme, #edicioniinformativ ora 23:25 data 12 Janar 2023 #TvKlan #KlanLajme

Spiker: Redi Prifti

Hedlines 12 Janar 2023

Zbulohen ‘’manovrat’’ e Ilir Thanës për marrjen e 1.2 milionë Eurove. Zyrtarët e MF mohojnë akuzat.

Zbulohen manovrat e kryera nga Ilir Thana per marrjen e 1.2 milione eurove nga Ministria e Financave. Dy zyrtaret e ministrise, te arrestuar nje dite me pare, mohojne akuzat.

Pala mbrojtjese thote se s’ka veper penale.

Salianji, 1 firmë larg marrjes së grupit të PD. Vijon takimet me deputetët e grupit ‘’Alibeaj’’.

Ervin Salianji eshte vetem 1 firme larg shkarkimit te Enkelejd Alibeajt si kryetar i grupit parlamentar te Partise Demokratike. Deputeti vijon takimet per te bindur koleget e “Grupit Alibeaj” qe ta mbeshtesin ne levizjen qe synon bashkimin e partise.

Risqet kryesore për Shqipërinë: Sulmet kibernetike, inflacioni dhe sëmundjet infektive.

Nje raport i Forumit Ekonomik Global identifikon disa nga rreziqe kryesore qe i kanosen Shqiperise pergjate vitit 2023. Sipas raportit, vendi rrezikohet nga sulmet kibernetike, inflacioni dhe semundjet infektive.

Ndryshojnë rregullat e maturës shtetërore, universitetet në rrethe do të profilizohen.

Ndryshojne rregullat per maturen shteterore. Duke nisur nga ky vi, cdo maturant do te kete mundesine te kerkoje nje rivlererësim te provimeve te tij. Gabimet do te shqyrtohen nga nje komision i posacem. Universitetet në rrethe, drejt profilizimit

Të tjera dokumente sekrete të Biden. Skandali do hetohet nga një Prokuror i Posaçëm.

Gjenden te tjera dokumente sekrete te presidentit Xho Bajden, qe nga koha qe ai mbante postin e numrit dy te Shtepise se Bardhe, ne administraten Obama. Departamenti i Drejtësisë emëron një prokuror të posaçëm për hetimin e skandalit

300 milionë Dollarë për Lionel Messi-n, klubi arab Al Hihal po përgatit oferten.

Lionel Mesi mund te ndjeke gjurmet e Kristiano Ronaldos per te luajtur ne Arabine Saudite. Mediat e huaja shkruajne se klubi saudit, Al Hilal, po pergatit një ofertë prej 300 milionë dollarësh për kampionin e botes.

/tvklan.al

Do kesh folur me ndonjë fallxhore që ike fiks kur filloi shthurja